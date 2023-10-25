Bakan Özhaseki: Hatay bizim göz bebeğimiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinde ağır yıkım alan illerden Hatay’da; sağlam, güvenli, iklim dostu konutlar ile şehrin tarihî ve kültürel dokusuna uygun şehir meydanının en kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.

Bakan Mehmet Özhaseki, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Milletvekilleri Adem Yeşildal, Abdulkadir Özel, Hüseyin Yayman, Kemal Karahan, Lütfi Kaşıkçı ile 25. Dönem Milletvekili Orhan Karasayar, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ve AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Öntürk ile bir araya geldi. Görüşmede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Hatay’ın hızla ayağa kaldırılması için gece gündüz demeden yürütülen çalışmalar ele alındı.

“HATAY’DA, SAĞLAM, GÜVENLİ VE İKLİM DOSTU KONUTLAR İNŞA EDİLECEK”

Hatay’da depremler sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Mehmet Özhaseki, “Hatay bizim göz bebeğimiz. Hatay’ımıza; 220 bin 66 afet konutu, 34 bin 129 köy evi, 55 bin 677 depo-ahır ve iş yeri olmak üzere toplam 309 bin 872 bağımsız bölüm inşa edeceğiz. 45 bin 186 afet konutu ve köy evimizin yapımını hızla sürdürüyoruz.” dedi.

Hatay’ı en kısa sürede ayağa kaldıracaklarını belirten Bakan Özhaseki, “Sağlam, güvenli, iklim dostu konutlar ile şehrimizin tarihi ve kültürel dokusuna uygun şehir meydanını inşallah en kısa sürede tamamlayacağız.” ifadelerini kullandı.