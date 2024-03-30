Bakan Özhaseki: Gerçek belediyeciliği biz yaparız

Bakan Mehmet Özhaseki, Muğla’nın Fethiye ilçesinde iftarda vatandaşlarla buluştu. “Fethiye ve Muğla’yı hizmetle buluşturalım” diyen Bakan Özhaseki, “Biz bu ülkeye hizmet tarafındayız. Milletimizi seviyoruz. Tarihe, medeniyetimize karşı sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Biz birlikte kol kola girer, Allah'ın izniyle bütün hizmetleri yaparız. Bundan hiç endişeniz olmasın. Fethiye'yi, Muğla'yı hizmetle tanıştıralım.” diye konuştu.

“AYDIN AYAYDIN MUĞLA İÇİN BİR ŞANS”

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın’ın Muğla için bir şans olduğunu vurgulayan Bakan Özhaseki, “Cumhurbaşkanımız onu buraya özel olarak gönderdi. Onun yaptığı projeleri ben de biliyorum. 20 küsur yıl belediye başkanlığı yapan bir kardeşiniz olarak söylüyorum, elimden ne geliyorsa yapacağım. Fethiye'miz, Muğla'mız için Ayaydın’ın getirdiği bütün projelere ben de ‘evet’ diyorum ve onu desteklemeye de devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.

“HİZMETTEN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMÜYORUZ”

Bakan Mehmet Özhaseki, hizmetten başka bir şey düşünmediklerini vurgulayarak, “Bizim işimiz hizmet. Hizmetten başka bir şey düşünmüyoruz. Fethiye Belediye Başkan adayı olarak Muhammet Kökten kardeşimizi seçtiniz. İnşallah pazar akşamı onun başkanlığını da bu meydanda hep beraber kutlayacağız. Fethiye Körfezi temizlenecek ve burada kentsel dönüşüm yapılacak. O zaten bizim işimiz.” dedi.

“BELEDİYECİLİKTE BİZİMLE YARIŞAN YOK”

Bakan Mehmet Özhaseki, Fethiye'de gerçekleştirilen iftar programının ardından, Dalaman'da düzenlenen ilçe mitingine katıldı. Burada toplanan coşkulu kalabalığa hitap eden Bakan Özhaseki, "22 yıllık iktidarımız boyunca geçmiş cumhuriyet tarihinde ne yapılmışsa daha fazlasını yapmış bir iktidara sahibiz." diye konuştu. Bakan Özhaseki, AK Parti hükümetleri döneminde sağlıkta, ulaşımda, enerjide, savunma sanayinde ve daha birçok alanda büyük işler yapıldığını söyledi.

CHP'li belediyelerin yaptığı algı belediyeciliğine son vereceklerini ifade eden Bakan Özhaseki, “Gerçek belediyeciliği biz yaparız. Belediyecilikte bizimle yarışan yok zaten. Onun için büyük projelere imza atıyoruz. Eğer burada da uygun görürseniz Büyükşehirde Aydın Ayaydın hocama, Dalaman’da da Başkan Muhammet Karakuş’a güçlü bir destek verirseniz, ben de onlara sonuna kadar yardımcı olacağıma söz veriyorum. Çünkü onlar iyi niyetliler, çünkü onlar hizmet etmek istiyorlar.” şeklinde konuştu.