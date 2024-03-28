Bakan Özhaseki: "Gece gündüz demeden çalışacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Zonguldak Soğuksu’da gece düzenlenen mitingde binlerce insana hitap etti. Bakan Özhaseki, 1994 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’da, Kayseri'de de kendisinin aday olduğunu hatırlatarak, “O gün, ‘Biz hizmet edeceğiz. O eski ideolojik, takıntılı belediyecilik anlayışlarına asla dönüp bakmayacağız. Gece gündüz demeden çalışacağız. Kimseyi ayırmayacağız. Mazeret de üretmeyeceğiz.’ diyerek yola çıktık. Çok şükür o yıldan bu yana hala hizmet etmeye devam ediyoruz. Zonguldak’a da Ömer Selim Alan kardeşimle beraber beş senedir hizmet ediyoruz.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Sinop’ta gerçekleştirilen iftar programının ardından Zonguldak’a geçti. Binlerce Zonguldaklının yoğun katılımıyla gece düzenlenen mitingde konuşan Bakan Mehmet Özhaseki, önemli mesajlar verdi. Coşkulu kalabalığa seslenen Bakan Özhaseki, bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iki ayrı ittifak olduğunu anımsattı. Birisinin Cumhur İttifakı olduğunu hatırlatan Bakan Özhaseki, “Bizim ittifakımız belliydi, netti. Bizim özümüz, sözümüz birdir. Biz yerli ve milliyiz. Cumhurbaşkanımızı yakından görseniz çok seversiniz. Çalışmalarına biraz şahitlik etseniz, ona gece gündüz dua edersiniz. Cumhur İttifakı olarak derdimiz bu milletin bölünmez bütünlüğüydü. Derdimiz ezandı, bayraktı. Medeniyetimize, insanımıza karşı borcumuz var. Sayın Cumhurbaşkanımızla Devlet beyin dostluğu, yol arkadaşlığı da bu ulvi menfaatler üzerine kurulu. Bu konuda kol kola verdiler ve önlerine bakarak devam ediyorlar.” diye konuştu.

“10 TANE BİRBİRİNE BENZEMEZ, NASIL BİR ARAYA GELEREK MEDENİYET İNŞA EDECEK?”

Diğer ittifakın ise Millet İttifakı olduğunu belirten Bakan Özhaseki, şunları söyledi:

“Kendilerine altılı diyorlardı. Biz de diyorduk ki ‘Bak masanın altında kafasını uzatan bir PKK var, onu da söyleyin.’ Sonra o da yetmedi. Dünyanın en başarısız iki tane belediye başkanı vardı. İstanbul'da taş üstüne taş koymadılar. Sadece algı belediyeciliği yapıyorlardı. Onları da ortak ettiler. Ortaklık dokuz oldu birdenbire. Sonra da Kemal Kılıçdaroğlu herkesi kandırmış, kimseye söylemeden adamın birine İçişleri Bakanlığını vermiş. Sayı on oldu. On tane birbirine benzemez, bir araya gelerek nasıl bir medeniyet inşa edecekler? Ne sosyal olaylara bakışları ne siyasi meselelere bakışları ne de askeri konulardaki fikirleri asla birbirine benzemez. Birbirlerini sevmeyenler nasıl oldu da bir araya geldiler? Bunları bir araya getiren tek motivasyon kaynağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. ‘Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. Cumhur İttifakı yıkılsın da ne olursa olsun.’ diyorlardı.”

“‘O İDEOLOJİK BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINA ASLA DÖNÜP BAKMAYACAĞIZ’ DEDİK”

Bakan Mehmet Özhaseki, 1994 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’da Kayseri'de de kendisinin aday olduğunu hatırlatarak, “O gün, ‘Biz hizmet edeceğiz. O eski, ideolojik, takıntılı belediyecilik anlayışlarına asla dönüp bakmayacağız. Gece gündüz demeden çalışacağız. Kimseyi ayırmayacağız. Mazeret de üretmeyeceğiz.’ diyerek yola çıktık. Çok şükür o yıldan bu yana hala hizmet etmeye devam ediyoruz.” dedi.

“ÖMER SELİM ALAN BAŞKANIN GECESİ GÜNDÜZÜ ZONGULDAK’A HİZMET ETMEK İÇİN GEÇTİ”

Zonguldak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Ömer Selim Alan ile beraber çok hizmet ettiklerinin altını çizen Bakan Özhaseki, “Zonguldak’a Ömer Selim Alan kardeşimle beraber beş senedir hizmet ediyoruz. Ömer Selim Başkan, Genel Merkezde de Bakanlıkta da kapıdan hiç ayrılmaz, her seferinde gelir, istediğini koparır, buraya getirirdi. Gecesi gündüzü Zonguldak’a hizmet etmek için geçti. Ömer Selim kardeşime sizler izin verirseniz, onu desteklerseniz, Allah'ın izniyle ben de buranın bir evladı olarak elimden ne geliyorsa sonuna kadar bütün projelerine destek vereceğime söz veriyorum.” ifadelerini kullandı.