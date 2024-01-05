Bakan Özhaseki: “Gaziantep'e 20 binden fazla konut yapıyoruz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde deprem bölgesinde kalıcı konutların yapımına başladıklarını belirterek, “Nizip’te 3 bin kadar, Gaziantep'imizde de 20 binden fazla konut yapıyoruz. 10 bin tanesi bir ay sonra olmak üzere hak sahiplerinin hepsine birkaç ay içerisinde evlerini teslim edeceğiz. Bundan sonra da etap etap yapmaya devam edeceğiz.” dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Nizip İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi açılışına katılan Bakan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada tesisin Nizip için en önemli hizmetlerden birisi olduğunu söyledi.

“BUNDAN SONRA SIFIR TOLERANSLA BÜTÜN BİNALARIMIZI YAPMALIYIZ”

Türkiye’nin deprem ülkelerinden biri olduğunu ifade eden Bakan Özhaseki, “Bu nedenle bizim tedbir almamız icap ediyor. Buna uygun şekilde konutlarımızı ve evlerimizi inşa etmeliyiz. Geçmişten ders almalıyız. Bundan sonra sıfır toleransla bütün binalarımızı, inşaatlarımızı yapmalıyız. Evlerimizi ve konutlarımızı güvenli bir hale getirmeliyiz ki deprem olduğunda da emin bir vaziyette oturalım. Sayın Cumhurbaşkanımız da biz de gece gündüz demeden depremzede vatandaşlarımız için uğraşıyoruz.” şeklinde konuştu.

“TOKİ, NİZİP’TE 3 BİN KADAR EV YAPIYOR”

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde 850 bin bağımsız birimin hasar gördüğünü ve 18 ilin etkilendiğini belirten Bakan Özhaseki “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birçok yerde konutlara başladık. Gaziantep'imizde de 20 binden fazla konut yapıyoruz. 10 bin konutu bir ay sonra, hak sahiplerinin hepsine ise birkaç ay içerisinde evlerini teslim edeceğiz. Kimsenin endişesi olmasın. TOKİ, Nizip’te de 3 bin kadar ev yapıyor. Bundan sonra da etap etap yapmaya devam edeceğiz. Bizim amacımız hizmet etmek.” diye konuştu.

“HAKKI YENEN BİR TANE VATANDAŞ GÖSTERİN”

Bakan Mehmet Özhaseki, gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini ifade ederek, “Bu işler yapılırken neler söylenmiyor ki? Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruyoruz, ‘siz kimin malına çökeceksiniz?’ diyorlar. Evlerimizi daha güvenli hale getirelim diye yasalar çıkarıyoruz, ‘kimlerin evini yıkıp da evsiz bırakacaksınız?’ diyorlar. Meclis’te söyleniyor bunlar. Sayın Cumhurbaşkanımız 21 yıldır başımızda. 12 yıldır bu yasa uygulanıyor. Bir tane tepesine çökülen ev gösterin. Hakkı yenen bir tane vatandaş gösterin. Yok! Ama gazetelerde başlık atmayı biliyorlar. İftira atmayı, yalan söylemeyi biliyorlar.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Nizip İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, dualarla hizmete açıldı.

EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIK SULAR ARITILACAK

1,3 milyar TL’ye mal olan Nizip İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin hizmete girmesiyle ilçe merkezi başta olmak üzere Akçakent, Kızılcakent mahalleleri ile bölgede bulunan endüstri tesislerinden Nizip çayına deşarj edilecek evsel ve endüstriyel kapasiteli atık sular bir arada arıtılacak.

Nizip İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile Nizip Çayı’nın temiz akması sağlanacak, Hancağız Barajı’ndaki kirliliğin önüne geçilecek. Arıtma sayesinde tarımda temiz su sorunu çözülerek başta zeytin ve fıstık olmak üzere tarım arazileri ile hayvancılıkta verim artacak.