Bakan Özhaseki: “Fitne odaklarının hepsini toprağa gömdük”

Bakan Mehmet Özhaseki, Kayseri ziyareti kapsamında Kocasinan Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile yapımı tamamlanan Celal-Aysel Küçükşahin Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışına katıldı. Programda konuşan Bakan Özhaseki, 1994’den bu yana yapılan hizmetlerle, Kayseri’nin eserlerle dolu, modern, herkesin içinde yaşamaktan keyif aldığı bir yer haline geldiğini söyledi. Bugün parmakla gösterilir şehirlerin başında Kayseri’nin geldiğini ifade eden Bakan Özhaseki, “Şehircilikte, imarda, sanayide, ticarette, kültürde, sanatta, sporda, Kayseri ileriye doğru gidiyor. Bundan dolayı da iftihar ediyoruz.” dedi.

“FİTNE ODAKLARININ BURUNLARINDAN FİTİL FİTİL GETİRİYORUZ”

Zor bir coğrafyada yaşadığımızı belirten Bakan Mehmet Özhaseki, “Fitne odaklarının hepsini toprağa gömdük. PKK’sını, FETÖ'sünü, IŞİD'ini, DHKP-C'si İnşallah çıkamayacaklar. Ara ara canımızı yakmak için bu tür eylemleri yapsalar da onların burunlarından fitil fitil getiriyoruz. Bir teki bile ayakta kalmayıncaya kadar devam edeceğiz. Bundan hiç endişeniz olmasın.” ifadelerini kullandı.

“PKK’YA DA, FETÖ’YE DE DESTEK VERENLER AYNI”

Fitne odaklarıyla mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini belirten Bakan Özhaseki, “Bugün Filistin'de katliama göz yumanların kimler olduğunu biliyorsunuz. Çocuklar, kadınlar öldürülüyor. Hastaneler bombalanıyor. ‘Ateşkes’ diyemeyen, ateşkesi engelleyen ülkeler var. Bizdeki PKK'ya da FETÖ’ye de destek verenler emin olun bunlar. İstedikleri belli, bu ülke bölünsün istiyorlar. Bunun içindir ki büyük desteklerde bulunuyorlar. Bizim bu konudaki mücadelemiz devam ediyor. Sonuna kadar da devam edecek. Sizler bize yetki verdiğiniz sürece biz bunlarla mücadeleye devam edeceğiz. Hiç endişeniz olmasın.” dedi.

“HER İŞİMİZİ DİKKATLİ VE SIFIR TOLERANSLA YAPMALIYIZ”

Bakan Mehmet Özhaseki, ülke olarak yaşadığımız bir diğer zorluğun ise ‘deprem’ olduğunu söyledi. Depreme dayanıklı yapılar yaparak hazırlıklı olmak gerektiğini ifade eden Bakan Özhaseki, “Topraklarımızın yüzde 66’sı, nüfusumuzun yüzde 70’den fazlası birinci ve ikinci derecede deprem bölgesinde yaşıyor. Türkiye’de 500’e yakın hareketli fay hattı var. Bu nedenle bizim bir an önce kaldığımız konutları depreme dirençli yapmamız lazım. Rastgele yapmamamız lazım. ‘Bir şey olmaz bir kat daha at’ diyerek, ‘zemin etüdüne de dikkat etmesen ne olur ki’ diyerek hareket edemeyiz. Her işimizi dikkatli ve sıfır toleransla yapmalıyız. Böyle olursa evimiz yüksekte de olsa, sallansa bile Allah'ın izniyle yıkılmaz. Emniyetli ve güvenli bir şekilde oturabiliriz.” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ”

En son ‘asrın afeti’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli iki tane deprem yaşandığını hatırlatan Bakan Özhaseki, “Depremden 18 ilimiz etkilendi. 680 bin ev yıkıldı. 170 bin kadar da dükkanlarımız, iş yerlerimiz tahrip oldu. Neredeyse Kayseri gibi 4 veya 5 tane şehir yerle yeksan oldu. Hatay'ın merkezi, Antakya’nın yüzde 90’ı yıkıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yaraları sarmak için büyük bir gayret içerisindeyiz. Şimdi oralarda binlerce ev yapılıyor. En kısa süre içerisinde de konutların teslimine başlayacağız.” dedi.

“HEM İSTANBUL’U HEM DİĞER ŞEHİRLERİ DAHA GÜVENLİ HALE GETİRMEK İÇİN ÇABALIYORUZ”

Bakan Mehmet Özhaseki, hem İstanbul'u hem de diğer şehirleri daha güvenli hale getirebilmek için büyük bir çaba içerisinde olduklarını ifade ederek, “Önce Kentsel Dönüşüm Başkanlığını kurduk, Meclis’ten geçirdik. Hızlı bir şekilde hareket edebilmek için yasaları çıkardık. İstanbul'da kötü niyetlilerin özellikle önümüzü kestiği ne kadar madde varsa tek tek ele alıp, onları aştık. Şimdi hızlı bir vaziyette birçok şehrimizi depreme hazır hale getireceğiz. Allah'ın izniyle milletimize verdiğimiz sözü yerine getireceğiz.” diye konuştu. Konuşmaların ardından, Celal-Aysel Küçükşahin Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışı dualarla gerçekleştirildi.

Bakan Mehmet Özhaseki, daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin filosuna kattığı yerli üretim ve yüzde 100 elektrik ile çalışan 15 körüklü otobüsün tanıtım törenine katıldı. Bakan Özhaseki, yeni otobüslerin hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.