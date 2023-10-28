Bakan Özhaseki: “Filistin’de büyük bir zulüm var”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İsrail’in Filistin’de sürdürdüğü katliama sert tepki göstererek, “Filistin’de büyük bir zulüm var. Böyle bir vahşet hiçbir dönemde işlenmemiştir. İnanıyorsak güçlü biziz. Sonunda yine zafer bizim olacak. Hiç kimsenin endişesi olmasın.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Kayseri Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunma törenine katıldı. Atatürk Anıtına çelenk sunan Bakan Özhaseki, daha sonra Filistin'le Dayanışma Platformu standını ziyaret etti.

Bakan Mehmet Özhaseki, Filistin’e destek amacıyla Kayseri’de kurulan Filistin'le Dayanışma Platformu standı ziyaretinde yaptığı konuşmada, İsrail’e ve katliama sessiz kalan batı ülkelerine sert eleştirilerde bulundu. Yüzyıllardır ecdadımızın bütün dünyada bir medeniyeti temsil ettiklerini ve gittikleri her yere adalet götürdüklerini dile getiren Bakan Özhaseki, “Ecdadımız gittikleri her yerde asla baskı yapmamışlar. İnsanların dinleriyle, dilleriyle uğraşmamışlar. O insanları eşit hak sahibi görmüşler ve onları özgür tutarak onlarla bu güzel ilişkiyi kurmuşlar. Batıdaki medeniyet ise çıkar anlayışına ve sömürü anlayışına dayalı olarak gitmiştir. Gittikleri yeri sadece sömürmüşlerdir. Bizim ise oralara gidiş amacımız Kudüs de dahil olmak üzere adalet içindir. İlahi Kelimetullah içindir, özgürlük içindir. Nihayetinde yüzyıllar boyunca bizim idare ettiğimiz dönemlerde hiç kimse bundan rahatsız olmamıştır. 3 dinin mensupları da kendilerini orada hür hissetmişler, ibadetlerini yapmışlardır.” dedi.

“BÖYLE BİR VAHŞET HİÇBİR DÖNEMDE İŞLENMEMİŞTİR”

Filistin’de büyük bir zulüm yaşandığını ifade eden Bakan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geldiğimiz bu noktada büyük bir zulüm var. Savaş her dönem olmuştur, keşke olmasa ama oluyor. Böyle bir vahşet hiçbir dönemde işlenmemiştir. Sadece erkekler arasındaki o savaşta yiğitler ölmüyor, şehit olmuyor. Kadınlarımız, yaşlı annelerimiz, kız kardeşlerimiz orada şehit ediliyor. Küçücük yavrular şehit ediliyor. Peki batı alemi ne yapıyor dersiniz? Gidip gelip o Siyonistlere hazır ol da durup bağlılıklarını bildiriyorlar. Neden? Yine bir çıkar anlayışı var. Dün onlar kendileri batıda katletmişlerdi. Bugün ise günah çıkarıyorlar.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN TAVRI NET”

Elimizden ne gelirse onu yapacağız. Şunu bilin kardeşlerim; ilk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olayı yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanımızın gitmediği ülke kalmadı. Cumhurbaşkanımız toplantı aralarında bile çıkıp bir başka devlet başkanı ile görüşüyor, dünya ülkesi liderlerini arıyor. Tavır koymalarını istiyorlar. Kendisi de zaten net olarak tavrını koymaya devam ediyor.

“SONUNDA YİNE ZAFER BİZİM OLACAK”

İnanıyorsak güçlü biziz. Sonunda yine zafer bizim olacak. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Sizleri tebrik ediyorum. Emeklerinizden dolayı Allah razı olsun diyorum. İnşallah bunun sonunda barış gelecektir. O yavrularımız ölmeyecektir. O bölgelerde huzur olacaktır. 3 dinin mensupları da gidip huzur içerisinde inşallah ibadetlerini yapacaklardır.”