Bakan Özhaseki: Evlerimizi dirençli hale getirmek zorundayız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Karabük’e geldi. Bakan Özhaseki, Ergenekon Mahallesi’ndeki Millet Bahçesi Proje Alanı ile Kartaltepe Mahallesi’ndeki “İlk Evim İlk İş Yerim” proje alanını ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Daha sonra esnafları ziyaret eden Bakan Özhaseki, ardından AK Parti Karabük İl Başkanlığına geçti. Bakan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, kentsel dönüşüm çağrısı yaparak, parti ayırt etmeksizin kentsel dönüşüm yapmak isteyen herkese kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade etti.

Bakan Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede 300 bin civarında binanın yapımının devam ettiğini hatırlatarak, 1,5 sene içerisinde bütün hak sahiplerinin tamamının hakkını teslim edeceklerini söyledi. Bakan Özhaseki, “Binden fazla şantiyemiz var. Orada 110 bin kişilik orduyla çalışıyoruz. 46 bin konutu teslim ettik. İnşallah ayın 19’unda kura çekimiyle 30 bin konutu daha hak sahiplerine dağıtacağız. Bunlarla 76 bin konut teslim edilmiş olacak. Bir ay sonrasından başlamak üzere de her ay 10-15 bin konutu da hak sahiplerine vermeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

“EVLERİMİZİ YENİLEMEK ZORUNDAYIZ”

2000 yılından önce yapılmış yapıların yenilenip dönüştürülmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Özhaseki, “Türkiye'nin herhangi bir belde ve bölgesinde ‘Bize bir şey olmaz.’ diyemeyiz. Kadim şehirlerimiz var. Biraz eski, yenilenmesi gereken, depreme dayanıksız olan yerlerimiz var. Bunlar için bir tek çare var, o da kentsel dönüşüm. Evlerimizi yenilemek, onları depreme dirençli hale getirmek zorundayız.” dedi.

“KARABÜK’TEKİ KONUTLARIN İHALESİ AYBAŞINDA YAPILACAK”

Karabük temasları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bakan Özhaseki, şunları söyledi:

“Kartaltepe'deki sosyal konutlarımızın gayet güzel yükseldiğini gördük. Safranbolu, Eskipazar, Eflani ve Ovacık gibi yerlerde hak sahipleri belli olan ve toplamda 750’yi bulan konutlarımızın da ihalesi aybaşında yapılacak. Bir an önce onları da bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Ayrıca Soğuksu’da 2’nci ve 3’üncü etap 866 konutun da ihalelerini yapacağız. Nasip olursa mayıs ayı gibi inşallah bunların ihalesini yaparız. Bir taraftan da 79 dönümlük millet bahçesini gezdik. Ortaya çok güzel meydan, dükkanlar, sosyal tesisler çıkıyor. Tapu ve Kadastro binamız için de İl Müdürlüğümüze yetkiyi verdik. Önümüzdeki günlerde onlar da ihaleye çıkacak. Çok güzel bir Tapu ve Kadastro binası yapmış olacağız.”

“NE SÖZ VERDİYSE YERİNE GETİRMİŞ BİR CUMHURBAŞKANIMIZ VAR”

Bakan Özhaseki, AK Parti İl Başkanlığının ardından Soğuksu Mahallesi iftar programına katıldı. Karabük’te 1500 konut yapacaklarını söyleyen Bakan Özhaseki, “En kısa süre içerisinde bitirip evleri vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Biz söz verirsek yaparız. Ne söz verdiyse yerine getirmiş bir Cumhurbaşkanımız var. Biz size söz verdik. Sayın Cumhurbaşkanımız sizlere söz verdi. Sizler güvenle o evlerde oturuncaya kadar Allah'ın izniyle biz buradayız ve gitmeyeceğiz. Sözümüzü yerine getireceğiz.” ifadelerini kullandı.