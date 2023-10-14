Bakan Özhaseki: En hayırlı yatırım eğitime yapılan yatırımdır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, memleketi Kayseri’de düzenlenen açılışlara ve çeşitli etkinliklere katıldı. Bakan Özhaseki, ilk olarak ‘Türkiye Yüzyılında Yeşil Dönüşüm Zirvesi’ne ardından da hayırseverlerin işbirliği ile yapılan İbrahim Kendiroğlu İlkokulu’nun açılışı ile Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi ile Süheyla Kantarcı Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi’nin açılışlarına katıldı. Kayseri’nin hayırseverliğiyle anılmaya devam ettiğini dile getiren Bakan Özhaseki, “Hayırseverlikte şampiyon Kayseri. Ama hayır işleme noktasında bütün şehirler bizi geçsin, asla kıskanmayız.” diye konuştu.

"Türkiye'mizi depreme hazırlamaya gayret ediyoruz"

Hayırsever Nevzat Kendiroğlu’nun vefat eden oğlu İbrahim Kendiroğlu adına yaptırdığı okulun açılışında konuşan Bakan Özhaseki, “Eskişehir Bağları’ndaki dostlarım, sizleri unutmadım. Benim Ankara'da biraz işim ağır. Depremden dolayı da gece gündüz o bölgelerdeyim. Çünkü 850 bine yakın ev ve iş yeri yıkıldı. Onları yapmaya çalışıyorum bir taraftan. Bunun dışında Türkiye'mizi de depremi hazırlamaya gayret ediyoruz.” dedi.

"En hayırlı yatırım eğitime yapılan yatırımdır"

Bakan Özhaseki, daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi Belediyesi ve hayırseverler tarafından yaptırılan Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi ile Melikgazi Belediyesi ve hayırseverler tarafından yaptırılan Süheyla Kantarcı Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi’nin açılışına katıldı. Burada yaptığı konuşmasında bilime ve eğitime yapılan yatırımın önemine değinen Bakan Özhaseki, sözlerine şöyle devam etti:

“Hayırseverlikte şampiyon Kayseri. Ama hayır işleme noktasında bütün şehirler bizi geçsin, asla kıskanmayız. En güzel hayır, eğitime yapılan yatırımdır. Eğitime yapılan yatırım bambaşkadır. Yıllardır da bizlerin hükümet olarak eğitim noktasında çok ciddi bir emeğimiz var. 2002-2003 yıllarında 10 milyar TL civarında bir bütçe varken 2022 yılında 275 milyar TL civarında bir bütçeyle geldik. AK Parti Hükümetlerimiz döneminde eğitime 750 milyar TL’nin üzerinde de yatırım yaptık. İnşallah bundan sonra da eğitim alnında yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

30 yıllık mücadelenin ürünü

Bakan Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesince 2007 yılında tamamlanarak işletme, bakım ve onarım sorumluluğu Talas Belediyesine devredilen 50 bin metrekarelik alana sahip Ali Dağ Mesire Alanının yenileme ve genişletme çalışmaları için düzenlenen programa da katıldı. Bakan Özhaseki, 50 milyon lira harcanarak yapılan Ali Dağ Mesire Alanı için Kayseri Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini iletti. Kayseri’de her daim açılışlar yaptıklarını vurgulayan Bakan Özhaseki, “1994’ten itibaren Kayseri’de bir devrim başladı. Çünkü zamanın ruhunu okuyarak şehirleri gerçeğe hazırlamak gerekir. Elbette ki şehirlerin geleceği, o şehirlerdeki yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır. Binlerce insanın emeği olduğu gibi, naçizane bu fakirin de bu çalışmalarda emeği vardır.” diye konuştu.

“En önemli mücadelemiz kentsel dönüşümdür"

6 Şubat depremlerinden sonra sürdürülen çalışmaları anlatan Bakan Özhaseki, şöyle konuştu: “En önemli mücadelemiz kentsel dönüşümdür. Türkiye’deki yapı stokumuzu güçlü hale getirmeye çalışıyoruz. Yeni yasayı da TBMM’ye sevk ettik, önümüzdeki günlerde inşallah çıkaracağız. Çok hızlı vaziyette tüm illerimizi elden geçirerek konutlarımızı, iş yerlerimizi sağlıklı hale getireceğiz. Deprem olduğunda inşallah sağlıklı bir vaziyette, güvenli bir vaziyette, evlerimizde, konutlarımızda, iş yerlerimizde hayatımıza devam edeceğiz.”