Bakan Özhaseki: En büyük deprem bağımlılıktır

Kayseri’nin İncesi İlçesinde yapılacak olan Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi Temel Atma Töreni’nde konuşan Bakan Mehmet Özhaseki, bağımlılıkla sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade ederek, “Yavrularımızı kurtarmamız gerekiyor.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’de İncesu İlçesinde Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi Temel Atma Töreni’ne katıldı. Törende konuşan Bakan Özhaseki, madde bağımlılığına karşı farkındalık oluşturulmasının hayati önem taşıdığını ifade ederek, “Hiç kimse kendisini emin görmesin ve büyük konuşmasın. Allah korusun herhangi birimizin yavrusu da o hale düşebilir. Bu duruma düşen yavrularımızı kurtarmak için gayret etmemiz gerekiyor. İnsanoğlunda en büyük deprem bağımlılıktır. İnsanın şahsında yaşayabileceği en büyük deprem budur. Çünkü o maddeyi aldıktan bir müddet sonra akılını kontrol edemiyor. Herhangi bir şekilde otokontrol sistemi kalmıyor. Çocuk kendinden geçiyor. Annesine, babasına saldıracak hale geliyor. Çevresine zarar vermeye başlıyor. Herhalde bundan büyük de deprem olamaz. Yavrularımızı kurtarmamız gerekiyor.” dedi.

"Madde bağımlılığıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Bakan Özhaseki, günümüzde madde kullanımı, alkol, kumar gibi kötü alışkanlıkların önüne geçmenin önemine vurgu yaparak, “Dünya Sağlık Örgütü'nün hazırlamış olduğu raporda dünya genelinde alkol sebebiyle yılda yaklaşık 3 milyon insanın öldüğü yazıyor. 20 ile 40 yaş arasındaki ölümlerin de yüzde 14’ünün alkolden kaynaklandığını söyleniyor. Tütün bağımlılığıyla ilgili daha da sıkıntılı bir sayı var. Dünya’da 7 milyon kişi sigara sebebiyle hayatını kaybediyor. Türkiye'de de 14 buçuk milyon yetişkin insanın tütün kullandığı ifade ediliyor. Ama biz mücadelemizi devam ettireceğiz. İnşallah kimseyi bu belanın pençesine düşürmeyeceğiz. Yapacağımız merkezde yavrularımız tedavi görecekler. Yeşilay'ın verdiği mücadeleyle yavrularımız bu belanın pençesine düşmeyecekler. Ailelerin feryatlarıyla inşallah karşılaşmayacağız.” şeklinde konuştu.

Bakan Özhaseki, deprem bölgesindeki zararın büyüklüğünü anlatarak, “850 bin civarında bağımsız birimimiz yıkıldı. Yıkılan konutları bir iki sene içerisinde bitirip, dışarıda kalan vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde evlerine yerleştirmek için büyük bir gayret veriyoruz. Allah bütün milletimizden razı olsun.” dedi. Konuşmaların ardından, Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi’nin temeli dualarla atıldı.

Yaralı polis memurunu ziyaret etti

Bakan Mehmet Özhaseki, Kayseri Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak'ta kıraathaneye makineli tüfekle yapılan saldırıya müdahale ederken yaralanan Polis Memuru Murat Akpınar’ı tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ziyaret ederek, durumu hakkında bilgi aldı. Özhaseki, Akpınar’a acil şifalar dileyerek dua etti.

"Erciyes Üniversitesi öncü rol oynuyor"

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni de ziyaret eden Bakan Özhaseki, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’dan bilgi aldı. Erciyes Üniversitesi’nin Kayseri için önemli olduğunu ifade eden Bakan Özhaseki, “Tıp Fakültesi öğrenci sayısı bakımından 10’uncu sırada. Üst sıralardasınız hep, tebrik ederiz. Erciyes Üniversitesi yalnızca burada değil tüm bölümlerde Kayseri için öncü rol oynuyor. Sanayide ticarette her alanda etkisini görüyoruz.” dedi. Ziyarette, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu da fakülte ile ilgili sunum yaptı.