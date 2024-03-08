Bakan Özhaseki, Edremit-Ülkü Yolu açılışında konuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Balıkesir’de Edremit-Ülkü Yolu açılışında konuştu. Konuşmasında çevre ve deprem gibi konuların siyaset üstü meseleler olduğunu dile getiren Bakan Özhaseki, “Eğer insanların menfaati, iyiliği varsa orada asla siyaset yapılmaz. Hatay Büyükşehir Belediyesi CHP’de. Depremde baktık ki en büyük hasar da orada. Bizim AK Parti olarak en güçlü belediyelerimiz olan Konya, Kocaeli, Bursa, Denizli ve 100 kadar belediyemizin hepsini oraya gönderdik. ‘Orada CHP’li Belediye var, göndermeyelim’ diyebilir miyiz? Asla söyleyemeyiz. Orada bizim insanımız, bizim canımız var. Orada bizim yardıma muhtaç kardeşlerimiz var. Şimdi deprem bölgesinde altyapı çalışmaları yapılacak. En büyük payı yine Hatay'a ayırdık. Hatay'da şu parti var diyebilir miyiz? Asla. Bizim amacımız hizmet.” diye konuştu.

“KALKINMANIN BİRİNCİ UNSURU YOLDUR”

“Yol medeniyettir” diyen Bakan Özhaseki, kalkınmanın birinci unsurunun yol olduğunu söyledi. Turizmde, sanayide, ticarette yolun önemine dikkat çeken Bakan Özhaseki, “Türkiye'nin birçok yerinde çok uzun mesafeli yollar yaptık. Bu memlekette 6 bin kilometre civarında bölünmüş yol varken, şu anda 30 bin kilometreyi geçti. Tüneller, köprüler yaptık. Hepsine şahitsiniz. İzmir'e giden otobanın buradan geçtiğini de biliyorsunuz. O kadar çok çalışıldı ki, yol açısından Türkiye altyapısını tamamladı diyebiliriz. Bundan sonra da yapılmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.

“BALIKESİR’DE BÖLÜNMÜŞ YOL 700 KİLOMETREYİ GEÇTİ”

AK Parti hükümetleri dönemine kadar Balıkesir’de bölünmüş yol uzunluğunun 76 kilometre olduğunu hatırlatan Bakan Mehmet Özhaseki, “Şimdi 700 kilometreyi geçti. Bütün Türkiye'de yaptığımız gibi Balıkesir'imizde de yaptık. Ayrıca, Bakanlık olarak Balıkesir'imize çok önem verdik. Şu ana kadar 59 milyar lira civarında sadece bizim Bakanlığımız Balıkesir'e yatırım yaptı. 20 milyardan fazla da yatırımımız devam ediyor. TOKİ konutlarımız da devam ediyor. Bizim ömrümüz hizmetle geçti. Balıkesir'e senelerdir geliriz. Elimde yetki olduğu ilk andan itibaren de ne kadar imkanım varsa hepsini seferber ettim. Bundan sonra da hazırım. Yeter ki sizler yetki verin. Yeter ki ‘devam edin’ deyin.” şeklinde konuştu.