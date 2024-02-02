Bakan Özhaseki duyurdu: Deprem konutları teslim ediliyor

Depremzedeler konutlarına kavuşuyor. Kalıcı konutları yarından itibaren teslim etmeye başlayacaklarını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yarından itibaren kura çekilişleriyle hak sahipliği belirlenen 75 bin güvenli ve sağlam konutumuzu afetzede kardeşlerimize teslim etmeye başlıyoruz.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi ziyaret için geldiği Kayseri’de, “Kentsel Yeşil Alanların Sürdürülebilir Yönetimi Çalıştayı” açılışını gerçekleştirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği çalıştaya, 81 ilden uzman isimler, akademisyenler ve Bakanlık bürokratları katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Bakan Mehmet Özhaseki, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ilin doğrudan etkilendiğini söyledi. 850 bin bağımsız birimin hasar gördüğünü vurgulayan Bakan Özhaseki, “Bin yıldır yaşadığımız medeniyet üzerinde kurduğumuz bu Anadolu coğrafyamızda başımıza gelmiş en büyük felaket ile karşı karşıya kaldık. Devlet olarak ilk andan itibaren müthiş bir refleks gösterdik. Çok şükür 1 yıllık mücadelede gerçekten büyük bir başarıya imza attık. Her zaman şunu ifade ediyoruz; o dönemde, millet olarak ayaktaydık. Böyle büyük bir milletin bir parçası, bir üyesi olmak hepimiz için bir şeref.” diye konuştu.

“İNŞAATLAR HIZLA DEVAM EDİYOR”

Bakan Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinden bu yana 200 binden fazla konutun ihalesini yaptıklarını ve inşaatların hızla devam ettiğini söyledi. İnşaatların bir kısmının da bittiğini kaydeden Bakan Özhaseki, “Bugünlerde teslimat yapılacak. Ayrıca 100 bin kadar konutun da ihale süreci devam ediyor, bunlardan 50 bini köylerdeki çelik evler. O bölgelerdeki evlerin ihya ve inşası amacıyla ‘Yerinde Dönüşüm’ gibi devlet destekli projemiz de vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi gördü. 255 bin vatandaşımız müracaat etti.” şeklinde konuştu.

“İKİ AY İÇERİSİNDE, TAM 75 BİN KONUTU HAK SAHİPLERİNE VERİYORUZ”

Bakan Mehmet Özhaseki, Bakanlık olarak dört büyük şehirde ve bazı ilçelerde şehir merkezlerini yapma gayreti içerisinde olduklarını vurgulayarak, “Şu anda orada da inşaatlara başlamış bulunuyoruz. Haliyle altyapı çok zarar gördü. Elde ettiğimiz krediyi, o bölgedeki belediyelerimize hibe olarak veriyoruz. 56 milyar lira bir kaynak ayrıldı.” dedi. Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da kura çekimini başlatacaklarını belirten Bakan Mehmet Özhaseki şunları söyledi:

“Pazar günü de Gaziantep’in İslahiye ilçesindeyiz. Salı günü hem anma törenleri hem de yine kura çekimleri için Kahramanmaraş’ta olacağız. Şanlıurfa, Adıyaman gibi her gün bir ilimizde kura çekilerek, vatandaşlarımıza evlerini vereceğiz. İki ay içerisinde tam 75 bin konutu hak sahiplerine veriyoruz. Yani yarından başlayarak yaptığımız kura çekilişleriyle hak sahibi vatandaşımıza oturabilecekleri bu güvenli konutları inşallah teslim etmeye başlıyoruz. Nisan, mayıs aylarından başlayarak 15-20 bin civarında konutun teslimatını yapmış olacağız.”

“YARALARI SARMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Depremin yaralarını sarmak için ilk gündeki gayretle çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Bakan Özhaseki, “Depremin nasıl ilk gününden itibaren ayaktaysak, o bölgede yaraların sarılabilmesi adına çaba göstermişsek aynı hızla heyecanla gayretle o bölgedeki yaraları sarmaya da devam ediyoruz. Bütün vatandaşlarımızın huzurla evlerine oturacakları ortamı sağlayıncaya kadar dur durak bilmeden koşmaya devam edeceğiz. Çok kısa süre içerisinde de oradaki hayatı normale döndürmek adına elimizden gelen çabayı ortaya koyup şehirlerimizi inşallah normalleştirmiş olacağız.” dedi.

“20 MİLYON KİŞİYE SIFIR ATIK EĞİTİMİ VERDİK”

Bakan Mehmet Özhaseki, konuşmasında iklim değişikliği ve erozyonla mücadele konularına da değindi. Bakanlık olarak başlattıkları Sıfır Atık projesinin, küresel çevre hareketine dönüştüğünün altını çizen Bakan Özhaseki, “7 yıl kadar önce Bakanlığımız tarafından başlatılan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri, değerli Emine Erdoğan hanımefendinin liderliğinde Sıfır Atık konusu bir dünya markası oldu. 20 milyon kişiye de bu konuda eğitim verdik.” diye konuştu.

“ERCİYES DAĞI’NDA AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK”

Bakan Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde başlatılan Millet Bahçeleri projelerinin de büyük ilerleme kaydettiğini söyledi. Bakan Özhaseki, “500’e yakın millet bahçesi tüm Türkiye'de zamanında temelleri atılarak, inşaatları başlamış. Bugün 213 tanesi tamamlanmış, 285 civarında millet bahçesi de devam ediyor.” dedi. Çölleşme ve kuraklıkla mücadelede konusunda en önemli unsurun ağaçlandırma olduğuna vurgu yapan Bakan Özhaseki, “Ağaçlar bir taraftan toprağı sımsıkı sararak erozyonu önlerken bir taraftan da sera gazlarını tutan önemli yutak alan olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuda milli ağaçlandırma seferberliğiyle Cumhurbaşkanımızın başlattığı çalışmalar çok iyi gidiyor. Yakın zamanda inşallah Erciyes Dağı’nda tahsis ettiğimiz alanda, 15 Mart’ta ağaçlandırma çalışmaları başlayacak.” ifadelerini kullandı.

Programda kum sanatçısı Veysel Çelikdemir, yaptığı çalışmayla çevre kirliliğine dikkat çekerken; gösterisinin sonunda Bakan Mehmet Özhaseki’nin portresini çizdi.

BAKAN ÖZHASEKİ, TALAS’TA KÜTÜPHANE AÇILIŞINA KATILDI

Bakan Mehmet Özhaseki, çalıştayın ardından Talas Belediyesi Mehmet Karamercan Kütüphanesi ve 100 Apartmana 100 Kütüphane açılışına katıldı. Kütüphanelerin önemine değinen Bakan Özhaseki, “Bizim dönemimizde binlerce kütüphane yapıldı. Bundan sonra da eğitim ve kütüphaneler konusunda aynı hassasiyeti devam ettireceğiz.” dedi.