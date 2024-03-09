Bakan Özhaseki: "Deprem turisti gibi geldiler, selfie çektirdiler"

Osmangazi Millet Bahçesi ile Esenkent ve Hekimbaşı Geri Kazanılabilir Atık Aktarma Merkezlerinin açılış töreninde konuşan Özhaseki, Ümraniye Belediyesinin 5 yıllık çalışmalarının anlatıldığı kısa filme atıfta bulunarak, "Keşke CHP'li belediyeler de İstanbul'da bu kadar iş yapsa da onları da alkışlasaydık." diye konuştu.

Özhaseki, CHP'li belediyelerin ömürlerinin algı operasyonlarıyla geçtiğini, ajanslara büyük paralar verdiklerini, o ajansların da belediye başkanlarını övdüğünü ancak bunu inandıklarından değil aldıkları paraların hatırına yaptıklarını söyledi.

Şehirlerin betonlardan ibaret olmadığını, canlı organizmalar olduğunu anlatan Özhaseki, hizmet edildiği takdirde o şehirlerin büyüyüp gelişeceğini ancak edilmezse problemler yumağı içerisinde sıkıntılarla uğraşılıp durulacağını belirtti.

Kendi arkadaşlarının gerçek belediyecilik yaptığını belirten Özhaseki, ancak yeni dönemde anlamakta güçlük çektiği bir algı belediyeciliği anlayışının ortaya çıktığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"İstanbul'a deprem gelecek deniyor bütçe şu kadar. Ama algı operasyonları için ayrılan bütçe tam 2 misli sadece onlara veriliyor reklam için. Özel kalemden, başka hesaplardan bu paralar veriliyor ve onlardan da isteniyor ki 'Biz tatile gidelim ama sen bizi çalışıyor gibi göster, tatil zaten bana yakışır. Kayak mevsimi ne yapalım, ailemizle gitmeyelim mi oraya? Ama sen beni çalışıyor gibi göster her yerde. Ben kentsel dönüşüme para ayırmayayım, metrolarla uğraşmayayım ama eskiden azıcık da olsa yapılanların üstüne yatayım, bunları ben yapmışım gibi anlat sen.' Bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Cebinizden para vererek algı operasyonu yapıyorsanız bunu biraz makul görebilirim. Ama öyle değil de o kıt bütçelerden, sizlerin hakkından keserek o sosyal medya fenomenlerine büyük paralar verip algı operasyonları çekiyorlarsa, benim şahsım adına hakkım haram olsun."

Özhaseki, önceki bakanlık döneminde çukur eylemlerinin ardından Cizre'ye gittiğini, oradaki vatandaşların gelmeden önce sosyal medyadan kendisine tepki gösterdiklerini ve bunun üzerine aralarında geçen diyalogları anlattı.

Bugün artık şehirlerin, köylerin ve dağların güven içinde olduğunu vurgulayan Özhaseki, "Bunların tamamı bitti. İnşallah bir daha da çıkamayacaklar. Ne dün 'Öz yönetim ilan ettik' diyerek paçavralarını bayrak gibi çeken PKK'lılar, ne Amerika'ya yaslanmış, sırtını vermiş olan şizofren FETÖ, ne DHKP/C, ne IŞİD'i bir daha ayağa kalkamayacaklar. Bu coğrafyada huzurla yaşayacağız Allah'ın izniyle." diye konuştu.

"Bazı CHP'li belediye başkanları deprem turisti gibilerdi"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin çok şiddetli olduğunu hatırlatan Özhaseki, depremlerden 18 ilin etkilendiğini, 14 milyon insanın zarar gördüğünü, 850 bin ev ve iş yerinin yıkılıp tahrip olduğunu, 53 bin 500 insanı toprağa verdiklerini ve zararın 100 milyar doların üzerinde olduğunu kaydetti

Özhaseki, depremin ardından manevi tarafta yaşanan hasarın giderilebilecek olmadığını ancak Türk milletinin büyük bir millet olduğunu ve herkesin yardım etmeye çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Rastladığımız yabancı misyon şefleri hep dediler ki 'Böyle bir depremin 4'te 1'i bizde olsa biz bunun altından kalkamazdık.' Allah'a hamdolsun hep birlikte biz bu işin altından kalktık. Ben o dönemde genel başkan yardımcısıydım, belediyelerden sorumluydum. AK Parti ve MHP'li belediyelerimizi de aradık tek tek dedik ki 'Herkes oraya. Acil işlerinizi ekipleriniz görsün ama oradaki kardeşlerimizin ihtiyacı var. İmdatlarına yetişmeliyiz.' Arama kurtarma faaliyetleri, iaşe, ibate faaliyetleri aylarca arkadaşlarımız kaldılar. Baktım ki Hatay'da hasar çok büyük. En büyük belediyelerimiz Konya, Bursa, Denizli, Kocaeli hepiniz Hatay'a, 100 tane de ilçe belediyemizi Hatay'a gönderdik. 'Hatay Belediyesi CHP'li' dedik mi, tövbe estağfurullah niye söyleyelim. Hasar gören, zarar gören, ihtiyacı olan bizim insanımız. Onların başımızın üstünde yeri var. Siyasi tercihleri de başımızın üstünde. Biz ayrım yapamayız ki. Gece gündüz demeden çalıştık. Ama üzücü bir hadise, nüfusları milyonlarca olduğu halde konuştukları zaman mangalda kül bırakmayan birçok CHP'li belediye başkanı da oralara özel jetlerle geldiler. Uçakların içi kameralar dolu, onlar eşliğinde birkaç yere uğradılar, selfieler çektirdiler, dönüp gittiler. Allah onların da iyiliğini versin, onlar da deprem turisti gibilerdi."

Özhaseki, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu, son 100 yılda ana karada ve denizlerde meydana gelen 6 ve üzerinde şiddette yıkıcı deprem sayısının 231 olduğunu, bu depremlerde 130 bin insanın hayatını kaybettiğini ve bu gerçekliği bilerek hareket etmek durumunda olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 2012 yılında çıkan yasayı anımsatan Özhaseki, 2 milyon 250 bin konutun Türkiye genelinde yenilendiğini, şu anda 450 bin konutun dönüşümünün devam ettiğini ancak bunun yeterli olmadığını ifade etti.

Yeni bir kanunda Kentsel Dönüşüm Başkanlığının kurulduğunu söyleyen Özhakesi, şunları kaydetti:

"Orta vadeli bütçeye 485 milyar lira gibi İstanbul için bir bedel koyduk. Şimdi bize düşen bir an önce evlerimizi yenilemek. Bir taraftan belediye başkanlarımız vatandaşla oturup bu işi yapacaklar. Bir taraftan kendisi yenilemek istiyorsa bir vatandaş hane başına 1,5 milyon lira biz de ona destek vereceğiz. Lütfen kardeşlerim bu fırsatı kaçırmadan bir an önce evlerimizi yenileyelim. Lütfen gelin kentsel dönüşüm için elimizdeki bütün imkanları kullanalım."

"Hatay'da şu andaki belediye başkanı kentsel dönüşüm yaptırmadı"

Bir önceki bakanlık döneminde Hatay'ın Antakya ilçesinde kentsel dönüşüm yapmak istediklerini ancak vatandaşların engellenmesiyle karşılaştıklarını anlatan Özhaseki, "Şu andaki belediye başkanı ve ekibi protestocuları öyle bir örgütlediler ki bana kentsel dönüşüm yaptırmadılar." dedi.

Özhaseki, deprem sabahı kentsel dönüşüm yapmak istediği Emek Aksaray Mahallesi'nin durumunu merak ettiğini ve dostlarını aradığını ancak hiçbirinin telefonuna ulaşamadığını anımsatarak, "Resmi yetkilileri aradım dediler ki 'Emek Aksaray Mahallesi'nde taş üstünde taş kalmadı.' Bir tek insan bile yaşamıyor şimdi orada. Bu işe mani olan arkadaşların azıcık vicdanları varsa sızlıyor mu acaba şimdi merak ediyorum gerçekten." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un göz bebekleri olduğunu dile getiren Özhaseki, "Büyükşehirde de benden önce bakanlık yapan Murat Kurum kardeşimiz, İsmet Bey'le de kol kola vererek buradaki kentsel dönüşümü inşallah hakkıyla yaparlar. Ben de sonuna kadar onlara yardımcı olurum. Sizlerden gelecek emir başımızın üstüne." diye konuştu.

Millet bahçesi ve atık aktarma merkezleri törenle açıldı

Törende konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da ilçenin 5 yıl içinde yeni temel atma törenlerinin ve açılışların adresi olduğunu, her türlü olumsuzluğa rağmen vaatlerini gerçeğe dönüştürdüğünü söyledi.

Yıldırım, belediyeciliği popülizm sahnesi veya reklam merkezi olarak görmediklerini belirterek, "Yok olanı var, az olanı çok göstermek yalnızca günlük çıkarlara hizmet eder. Bizim bunlarla işimiz yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonuna layık şehirler inşa etmek istediklerini dile getiren Yıldırım, "Bu vizyonda küçük siyasi hesaplar, az iş çok reklam, polemiklere harcanan vakit ve şehrimizi kariyer basamağı olarak görmek olmaz. Bu vizyon, yürek ister, emek ister, çalışmak ister." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, hizmet anlayışlarında yapmış olmak için yapmak diye bir şeyin olmadığını, hayata geçirdikleri her eseri en ince ayrıntısına kadar düşünerek planladıklarını anlattı.

Özhaseki ve programa katılanlar önce canlı bağlantıyla Esenkent ve Hekimbaşı Geri Kazanılabilir Atık Aktarma Merkezlerinin açılışını gerçekleştirdi. Ardından Osmangazi Millet Bahçesi kurdele kesilerek açıldı.

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, Bakan Özhaseki'ye üzerinde Arapça "Elif" harfi olan tablo takdim etti.

Programa, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.