Bakan Özhaseki deprem gecesini anlattı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma, Açılış, Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'nde konuştu.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depreminin hemen ardından neler yaşadığını anlatan Özhaseki, Japonya anektodu ile hayalindeki Türkiye portresini anlattı.

Özhaseki'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkiye bir deprem ülkesi, dünyadaki en riskli 5 ülkeden biri Türkiye olarak nitelendiriliyor.

"85 milyon vatandaşımız seferber oldu"

Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ki hem Sayın Cumhurbaşkanımız, hem de 85 milyon vatandaşımız deprem bölgesi için seferber oldu. Böyle bir milletin parçası olmaktan gurur duymalıyız.

Japonya anektodu

Birkaç yıl önce Japonya'ya gittik. Şiddetli bir deprem olunca bir anlık refleksle kendimizi dışarı attık. Sonra bir baktık ki bizden başka dışarı çıkan kimse yok. Eğer bizde deprem olduğunda insanlar kendini dışarı atıyorsa bizde bir tuhaflık vardır.

Depremin ardından yaşananları anlattı

Depremin hemen ardından Sayın Cumhurbaşkanımız telefonun başında valileri arayarak durumu anlamaya çalışır, sonra da bütün bakan arkadaşlarımızı, valilerimizi, kaymakamlarımızı bölgeye görevlendirir. Ben de naçizane o dönemde AK Parti'de Belediyelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı idim. 810 belediyemiz var, tamamını bölgeye sevk ettik.