Bakan Özhaseki: Daha temiz bir dünya için mücadelemizi sürdürüyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, bakanları ve delegasyonları bir araya getiren BM Genel Kurul görüşmelerinin 78. katılmak üzere bulunan Çevre, Şehirçilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Şehirler Günü ve Sıfır Atık Programı" basın bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Özhaseki'nin New York'taki basın toplantısındaki konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

"BM Genel Kurulu için geldiğimiz ABD’de daha yaşanabilir bir dünya için temaslarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Dünya Şehirler Günü ve Sıfır Atık konulu bir toplantı vesilesiyle bir aradayız. Bugün burada BM-Habitat ile iş birliğimizin bir sonucu olan Dünya Şehirler Günü Kutlamaları ve Sıfır Atık girişimleri konusundaki gelişmelerle ilgili bilgi paylaşımında bulunacağız.

Türkiye, BM-Habitat’ın sürdürülebilir kentleşme alanındaki kılavuzluğunu takdir etmekte olup Yeni Kentsel Gündem’in uygulanmasına önem atfetmektedir.

Bu doğrultuda BM-Habitat organizasyonlarına ev sahipliği yapmaktan da memnuniyet duymaktayız. 1996 yılında Habitat II Konferansı’na İstanbul’un ev sahipliği yapmasıyla başlayan süreç 2022 yılında 'Dünya Habitat Günü' etkinliğinin Balıkesir şehrimizin başarıyla ev sahipliği yapmıştı.

Bu yıl da 31 Ekim Dünya Şehirler Günü etkinliğini; Saygıdeğer Emine ErdoğanHanımefendi himayesinde Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde “Herkes için Sürdürülebilir Kentsel Gelişimin Finansmanı” temasıyla gerçekleştireceğiz.

BM-Habitat ile iş birliğimizi güçlendirmek adına ev sahipliğini yaptığımız etkinliklerin yanı sıra Türkiye’de bir BM-Habitat ofisinin açılmasına ilişkin Sayın Maimunah Mohd Sharif ve ekibi ile görüşmelerimizi de sürdürüyoruz. Kurulacak olan ofis ile birlikte Ülkemizde afete dayanıklı şehirlerin temini, sıfır atık çalışmalarının daha ileriye taşınması ve Yeni Kentsel Gündemin uygulanmasının hızının artırılması adına önemli bir adım atılmış olacak.

En önemli faktör, yerel yönetimlerdir

Gerek Yeni Kentsel Gündem’in uygulanması gerek Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin yerelleştirilmesi ve gerekse sürdürülebilir kentleşmenin temininde en önemli aktör yerel yönetimlerdir.

Özellikle de dünya genelinde afetler nedeniyle şehirlerde verilen kayıpların arttığı içinde bulunduğumuz dönemde, bu yılki dünya şehirler günü temasının ‘herkes için sürdürülebilir kentsel geleceğin finansmanı’ olarak belirlenmesi oldukça yerinde ve önemli görülmektedir.

Türkiye; Alpler’den Himalayalara uzanan hat içerisinde en fazla deprem riski taşıyan 5. ülkedir. Son yüzyılda ülkemizde yıkıcı nitelikte 60 adet deprem meydana gelmiştir.

Depremin yaralarını Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sarmaya devam ediyoruz

Son olarak 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde50 bini aşkın vatandaşımızı kaybettik. 680 bin konut ve 170 bin ticari alandan oluşan 850 bin bağımsız bölüm ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. 11 şehrimizde 14 milyon vatandaşımızı etkileyen depremin yaralarını Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sarmaya devam ediyoruz.

Şu anda 200 bin konutun inşası hızla devam ediyor. Yine afet bölgesindeki güvenli imar ve inşa sürecini hızlandırmak için başlattığımız Yerinde Dönüşüm projemize başvurular 210 bine ulaşmış durumda. Bin yılın felaketinden etkilenen şehirlerin yeniden inşasının finansmanı işin önemli bir boyutudur.

Bu bağlamda ulusal ve uluslararası kaynaklar seferber edilerek afete duyarlı mekânsal planlama ve gelişme yaklaşımı ile yeni iskân alanlarının oluşturulması, jeolojik etütlerin yapılması, imar planlarının hazırlanması, konutların inşası ve altyapı projeleri bağlamında merkezden yerele önemli bir destek sağlanmaktadır.

Deprem Şurası'nı gerçekleştirdik

Ülkemizde hâlihazırda, afetlere karşı dirençsiz yapı stokunun yenilenmesine ilişkin, finansman desteklerini de içeren bir kentsel dönüşüm sistemi bulunmaktadır. Ülkemizin her yerinde kentsel dönüşüm çalışmalarıyla sağlıksız yapı stoğunu yenilemeye devam ediyoruz.

Bu anlamda başta İstanbul olmak üzere ülkemizi afetlere karşı dirençli hale getirdiğimiz kentsel dönüşüm sürecine katkı sunmak için bilim insanlarımızın ve uzmanlarımızın katılımıyla 'Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'nı 15 Eylül’de İstanbul’da gerçekleştirdik.

Bu vesile ile zor bir afet ile yüzleşen Ülkemize, uluslararası camianın gösterdiği destekler için teşekkürlerimi sunarım. Bizden sonra deprem afetiyle yüzleşen Fas ile sel baskını maruz kalan Libya’ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Sıfır Atık

Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanılabilir bir dünya bırakmak ve Birleşmiş Milletlerin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için hammadde kaynaklarının etkin kullanılması, atık oluşumunun önlenmesi, geri dönüşüm ve israfın önlenmesi büyük önem arz etmektedir.

Bütün küresel sorunların çözümünde rol üstlenen ülkemiz, dünyamızın geleceği için hayati öneme sahip sıfır atık alanında çalışmalar yürütmeye devam etmektedir, yürüttüğümüz çalışmaları sizlerle paylaşmak isterim. Bu anlamda iklim değişikliğiyle kararlı bir mücadele sürdürüyoruz.

İklim değişikliği

İklim değişikliğiyle mücadelemizin amiral gemisi ve rol modeli Sıfır Atık projesidir. 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi ile depolama alanına gönderilecek atık miktarının azaltılması, atık oluşumunun önlenmesi, kaynağında ayırma, geri dönüşüm ve kaynak verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir.

Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendi önderliğinde BM Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres ile 'Küresel İyi Niyet Beyanı'nı imzalanmıştır. Yine Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda 30 Mart’ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmesi, G20 Liderler Zirvesinde sıfır atık girişimlerinin öneminin vurgulanması ve Sıfır Atık Danışma Kurulu’nun kurulması çok önemli adımlardır. Saygıdeğer Hanımefendinin başkanlığını üstlendiği Sıfır Atık Danışma Kurulu’nun sıfır atık girişimlerini yaygınlaştırmaya büyük katkıda bulunacağına inanıyoruz.

Alanında çok değerli isimlerden oluşan Danışma Kurulu’nun ilk toplantısı Sayın Maimounah Sharif’in Türkiye Ziyareti sırasında çevrimiçi olarak düzenlendi. Danışma Kurulu’nun ilk yüz yüze toplantısını ise Dünya Şehirler Günü programının ardından 1 Kasım tarihinde İstanbul’da gerçekleştireceğiz.

İstanbul’da kurulması için çalışmalarını yürütmekte olduğumuz BM-Habitat ofisinin Sıfır Atık Danışma Kurulu’nun çalışmalarına destek olmasını temenni ediyoruz. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyor, sizleri Dünya Şehirler Günü vesilesiyle Üsküdar’da ağırlayacak olmaktan mutlu olduğumu bir kez ifade ediyorum."