Bakan Özhaseki, COP28 Başkanı Sultan Al Jaber ile görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) öncesi, COP28 Başkanı Sultan Al Jaber ile bir video konferans görüşmesi yaptı.

Bakan Mehmet Özhaseki, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde gerçekleştirilecek 28. Taraflar Konferansı (COP28) öncesi gerçekleştirdiği video konferans görüşmesinde, Sultan Al Jaber’in başkanlığını tebrik ederek başarılı bir başkanlık dönemi geçirmelerini diledi. Sultan Al Jaber ise Bakan Özhaseki’ye, “Bunu kardeşlerim olmadan başaramam. Bunu ancak kardeşlerim yanımda durup bizi desteklerse, başarabiliriz.” diye karşılık verdi.

Bakan Özhaseki ise, “Nihayetinde dost ve kardeş ülkemizin başkanlık yapmış olması bizi de kendimiz olmuş kadar sevindiriyor. Bundan hiç endişeniz olmasın. Zaten ülkelerimizin, halklarımızın, bizlerin yüzlerce yıldır süren bir dostluğu, kardeşlik ilişkisi var. Köklü bir tarihi geçmişimiz var. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın.” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN ‘KAYIP VE ZARAR’ FONU İÇERİSİNDE OLMASI ELZEMDİR”

Bakan Mehmet Özhaseki, görüşmede Türkiye’nin, Paris Anlaşması’nı kabul etmiş bir ülke olduğunu vurgulayarak, “Ancak, oradaki konumumuzdan dolayı da ‘Yeşil İklim Fonu’na ulaşmakta zorluk çektiğimizi herkes biliyor. Akdeniz Havzası'ndayız, iklim değişikliklerinden olumsuz şekilde en çok etkilenen ülkelerden birisiyiz. Bir tarafta seller, bir tarafta kuraklık gibi sıkıntıları da üst üste yaşıyoruz. Zaten dünyanın kabul etmiş olduğu ortalama sıcaklığı geçen bir ortamda bulunduğumuz da kesin. Bu nedenle bizim ‘Kayıp ve Zarar’ fonu içerisinde olmamız elzemdir, kaçınılmazdır. Orada 16’ncı paragrafta yer alan, bu 26 sandalyeli kurul komisyonunun özellikle G bendinden istifade ederek orada bulunmak istiyoruz. Bu konuda da başkanlık olarak tabii ki sizin destekleriniz son derece önemli.” diye konuştu. Bakan Mehmet Özhaseki, konuşmasında Kayıp ve Zarar Fonu kapsamında kurulacak komisyonda Türkiye’nin kesinlikle yer alması gerektiğini tekrar vurguladı.

JABER: “GEREKLİ DESTEĞİ VE SAVUNUCULUĞU YAPACAĞIM”

Sultan Al Jaber de Türkiye’nin kurul üyeliği beklentisine yönelik olarak, “Sizin ‘Kayıp ve Zarar Fonu’na uygunluk konusunda birtakım kaygılarınızın olduğunu biliyorum. Size bir konuda şunu taahhüt etmek istiyorum. Türkiye'nin bu kurul üyeliği için gerekli girişimleri yapacağım. Özellikle de AB nezdinde bu konuda Türkiye'ye destek olunması konusunda açıkça gerekli desteği vereceğim ve savunacağım. Bunu size taahhüt ediyorum ve size söz veriyorum, ben sizin tarafınızdayım.” dedi.

Al Jaber’in destek sözü üzerine Bakan Özhaseki de bu dostane ve sıcak ilişkiyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da anlatacağını ifade etti. COP28 Başkanı Sultan Al Jaber de “Ben de bu konuda teşekkürlerimi ifade etmek için sizi görür görmez kardeş gibi bağrıma basmak istiyorum.” diye konuştu.

BAKAN ÖZHASEKİ, JABER’İ ERCİYES’E DAVET ETTİ

Bakan Mehmet Özhaseki, görüşmede Sultan Al Jaber’i Kayseri’ye de davet etti. Bakan Özhaseki, Kayseri’de özellikle Erciyes Kayak Merkezi’nde misafir etmek istediğini belirtirken; Sultan Al Jaber de davete memnuniyetle icabet edeceğini söyledi.