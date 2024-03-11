Bakan Özhaseki: “Çölleşme ve erozyonla mücadelede 534 proje hazırladık”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çölleşme ve erozyonla mücadelede hem kendi Bakanlığının hem de diğer ilgili kurumların uygulaması amacıyla 534 proje hazırlandığını bildirdi. Bakan Özhaseki, çölleşme ve erozyonla mücadelenin yanı sıra muhtemel tabii afetlere karşı da tedbirlerin alınması, sel ve taşkın tehlikesinin azaltılması hedeflenen projelerle, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin de en aza indirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, çölleşmeyle mücadele, erozyonun önlenmesi, sel ve taşkınlarının azaltılması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bu kapsamda; 185 Yukarı Havza Sel ve Erozyon Kontrolü Projesi, 95 Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Projesi, 45 Tarla ve Yol Kenarı Ağaçlandırma Projesi, 25 Entegre Havza Rehabilitasyon Projesi, 14 Ar-Ge ve 8 adet Maden Sahaları Rehabilitasyonu Projesi başta olmak üzere toplamda 534 proje hazırlanarak uygulanmak üzere ilgili kurumlara gönderdiklerini bildirdi. Projelerle çölleşmeyle mücadele, erozyonun önlenmesi, sel ve taşkın tehlikesinin azaltılması ile iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

TABİİ AFETLERE KARŞI TEDBİR ALINMASI AMAÇLANIYOR

Hazırlanan projeler ile beraber havza bütünlüğü dikkate alınarak doğal kaynakların iyileştirilmesi ve sürdürülebilir yönetimin sağlanması, muhtemel tabii afetlere karşı tedbirlerin alınması, arazi tahribatının önüne geçilmesi, biyolojik çeşitliliğin geliştirilmesi ve toprak organik karbon tutulumunun artırılması amaçlanıyor. Bunların yanı sıra çölleşmeyle ulusal ölçekte mücadele edebilmek amacıyla bakanlıklar, genel müdürlükler, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin iş birliğiyle 2019-2030 yıllarını kapsayan ‘Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Strateji ve Eylem Planı’ çerçevesinde de çölleşme ve erozyonla mücadeleye devam ediliyor.

HASSASİYET HARİTASI İLE TAKİP EDİLİYOR

Bakanlık, bir yandan hazırladığı projelerle afetlere karşı direnç kazandırmaya çalışırken; diğer taraftan çölleşme, erozyon, arazi tahribatının dengelenmesi, toprak organik karbonu ve arazi değişimlerinin izlenmesi amacıyla geliştirilen izleme ve değerlendirme sistemleriyle ülke topraklarının mevcut durumunu takip ediyor. Çölleşme ve erozyonla mücadele çalışmaları; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK-BİLGEM iş birliği kapsamında hazırlanan Türkiye Çölleşme Modeli ve Hassasiyet Haritası ile de izleniyor.

HARİTADA 7 KRİTER VE 48 GÖSTERGE YER ALIYOR

Çölleşmenin; iklim, su, toprak, arazi örtüsü, arazi kullanımı, topoğrafya, jeomorfoloji, sosyo-ekonomi ve yönetim olarak tüm yönleriyle bütüncül olarak ele alındığı Çölleşme Hassasiyet Haritası’nda, 7 kriter ve 48 gösterge yer alıyor.