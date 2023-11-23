Bakan Özhaseki: “Çocuklarımıza ‘yeşil süper güç Türkiye’yi bir miras olarak bırakacağız”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dubai'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP 28) öncesinde İklim Değişikliği Uyum ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na katıldı. Bakan Özhaseki, iklim değişikliğiyle mücadeleyi her zaman siyaset üstü ve sınır tanımayan konular olarak ele aldıklarını belirterek, “İklim değişikliğini artık ülkelerin güvenlik meselesi olarak görüyoruz. Kararlıyız. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koydukları 2053 net sıfır emisyon yeşil kalkınma hedeflerini inşallah başaracağız. Çocuklarımıza ‘yeşil, süper güç Türkiye'yi’ bir miras olarak bırakacağız.” dedi.

Bakan Mehmet Özhaseki, bu yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP 28) öncesinde İller Bankası’nın (İLBANK) sosyal tesislerinde, İklim Değişikliği Uyum ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Bakan Özhaseki, bir yandan afet bölgesini ayağa kaldırıp kentsel dönüşüm çalışmalarına yoğunlaştıklarını bir taraftan da iklim değişikliğiyle ilgili mücadeleye bütün hızıyla devam ettiklerini söyledi.

“BİZ HİÇ KİRLETMEME ÜZERİNE KENDİMİZİ KURGULAMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Dünyanın iklim değişikliğinin ağır etkileriyle karşı karşıya bulunduğunun altını çizen Bakan Özhaseki, “Bu anlamda Akdeniz iklim kuşağında bulunan ülkemiz de iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor. İklim değişikliğinin en büyük sebebi de sanayi devrimiyle birlikte başlayan çok üretim, çok tüketim ve çevre kirliliği olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye bu konuda en az kirleten ülkelerin başında geliyor. Ancak inancımızın da gereği ve yasalarımızın da bize emrettiği şekilde biz hiç kirletmeme üzerine kendimizi kurgulamaya çalışıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, dünya bir denge üzerine yaratılmış. Bu denge bozulduğu zaman felaketler arka arkasına geliyor. Sizin doğayı tahrip etmemeniz gerekiyor. Atmosferi kirletmemeniz gerekiyor. Eğer bunu yaparsanız tabiat adeta sizden intikam alıyor.” diye konuştu.

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN OLUMSUZ ETKİLERİNİ AZALTMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Bakan Mehmet Özhaseki, Türkiye olarak iklim değişikliğiyle mücadeleyi her zaman siyaset üstü ve sınır tanımayan konular olarak ele aldıklarını vurgulayarak, “Hatta iklim değişikliklerini artık ülkelerin güvenlik meselesi olarak görüyoruz. Bu bağlamda Bakanlık olarak iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için Bakanlık olarak yaptıkları çalışmaları da anlatan Bakan Özhaseki şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği ‘2053 net sıfır emisyon hedefi’ ve Türkiye'nin Paris Anlaşmasına taraf olan iradesi çok önemli. Bu çerçevede 2030 yılı için azaltım hedefimizi neredeyse iki misline çıkardık, yüzde 41’e yükselttik. Yeşil dönüşüm için iklim kanunu önerimizi, paydaşların talepleri ve bilimsel veriler doğrultusunda güncelledik. Meclisin normal çalışma gündemi başladığı zaman inşallah getireceğiz. Korunan alan miktarlarımızı neredeyse iki misline yükselttik. Bu alanda ekolojik koridorlarla ülkemizin yeşil varlığını yüzde 13’e kadar yükselttik. OECD rakamları ortalaması olan yüzde 17’ye de kısa sürede çıkaracağız.

“BÜTÜN ŞEHİRLERDE KATI ATIK DEPOLAMA TESİSİ SAYISI ARTIYOR”

Mavi bayraklı plaj sayımız 551’e yükseldi. Dünyada, üçüncü ülkeyiz. Bir başka taraftan yaptığımız tüm sosyal konutlarda 3 milyon civarında son 20 yılda yaptığımız konut var. Bütün bunların da çevreye saygılı, sıfır atık uyumlu, iklim dostu olacak şekilde imal ettik. Ayrıca, tüm sanayicilerimizi yeşil sertifika edinmeleri için teşvik ediyor ve eğitim çalışmalarıyla da bilinçlendiriyoruz. Bunun dışında yine bütün şehirlerimizde katı atık düzenli depolama tesisi sayılarımızı arttırmaya çalışıyoruz. 2000’li yılların başında neredeyse tüm Türkiye'de katı atık tesislerimiz vahşi şekilde depolanırken, bugün artık bu sayı 93’e kadar çıktı. Aynı başarıyı atık su arıtma tesislerinde de gösterdik.”

“SIFIR ATIK, ARTIK TÜRKİYE'NİN DEĞİL BİR DÜNYA MARKASI HALİNE GELDİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde sürdürülen Sıfır Atık konusunu da anlatan Bakan Mehmet Özhaseki, “Bu konuda yaptığımız çalışmalarla 172 bin binada Sıfır Atık yönetim sistemini hayata geçirdik. 20 milyon insana eğitim verdik. Ve proje başladığından bu tarafa 45,5 milyon ton geri kazanılabilir atık elde ettik. Bunlardan elde ettiğimiz gelir 96 milyar lira. 432 milyon ağaç kesilmekten kurtuldu, 108 milyon varil petrolden de tasarruf edilmiş oldu. Bu artık Türkiye'nin bir markası değil, dünya markası haline geldi.” dedi.

“2053 NET SIFIR EMİSYON VE YEŞİL KALKINMA HEDEFLERİNİ İNŞALLAH BAŞARACAĞIZ”

Bakan Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ortaya koydukları 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri noktasında tüm paydaşları da bu sürece dahil eden ve rehberlik oluşturan 2023- 2030 dönemi için Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planını hazırladıklarını söyledi. Bakan Özhaseki, “Yine hükümetimizin hazırladığı 2024-2026 orta vadeli program kapsamında yeşil dönüşüme matuf olan 2053 net sıfır emisyon hedefimize uygun çalışmalar da yapmaya devam edeceğiz. Planlarımız, stratejilerimiz hazır. Tüm Türkiye, kurum ve kuruluşlarımızla hedefe ulaşmak için gece gündüz gayret ediyoruz. Gökyüzünde bombaların değil, kuş cıvıltılarının olduğu, yemyeşil bir dünyaya giden lokomotifin de öncülüğünü yapmak istiyoruz. Kararlıyız. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koydukları 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedeflerini inşallah başaracağız. Çocuklarımıza yeşil, süper güç, Türkiye'yi bir miras olarak bırakacağız.” ifadelerini kullandı.