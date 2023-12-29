Bakan Özhaseki: Deprem konutlarını en güzel şekilde yapıyoruz

Bakan Mehmet Özhaseki, Hatay’da gerçekleştirilen CNN Türk canlı yayınında Göksu Öngören Özgür’ün konuğu oldu. Bakan Özhaseki programda, deprem bölgesinin ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmalar, kalıcı konutlar, rezerv alan tartışmaları, İstanbul’un dönüşümü çalışmaları ve Yarısı Bizden Projesine ilişkin merak edilen soruları cevapladı. 6 Şubat günü en büyük felaketle karşı karşıya kalındığını vurgulayan Bakan Özhaseki, 9 saat arayla 2 büyük deprem yaşandığını, bundan 850 bin bağımsız bölümün zarar gördüğünü kaydetti. Bakan Mehmet Özhaseki, “Bu işin maddi boyutuna baktığınız zaman 100 milyar doları geçiyor. Zaten manevi zararına söyleyecek kelime, onu karşılayacak bir tek söz de yok. Zor bir gündü. Böyle bir ortamda binlerce insan gayret etti. Çok şükür, bugüne geldiğimizde sıkıntıları bertaraf ettik. Şimdi de hummalı bir çalışma var. Bir an önce evleri yapıp vatandaşımızı oturtmaya gayret ediyoruz.” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANIMIZ ‘EN GÜZELİNİ YAPIN’ TALİMATI VERDİ”

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar konusunda değerlendirmelerde bulunan Bakan Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘en güzelini yapın’ talimatı doğrultusunda deprem konutlarını en güzel şekilde yapmaya çalıştıklarını belirterek, “Cumhurbaşkanımız diyor ki, ‘Madem yapıyorsunuz, en güzelini yapın. 100 metrekareden aşağı da yapmayın. Vatandaş içine oturmuşken rahat etsin.’ Biz de evleri böyle yapıyoruz.” dedi.

“DÖRT BİR CEPHEDEN DEPREM BÖLGESİNİ AYAĞA KALDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ”

6 Şubat depremlerinde Antakya'nın neredeyse yüzde 90’ının yok olduğunu vurgulayan Bakan Özhaseki, “10’a yakın mahallelerde, Defne, Samandağ gibi ilçelerde büyük hasarlar var. Bunun gibi Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da ve Malatya'da da ağır hasarlarımız var. Bugüne kadar şuan yayın yaptığımız Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'ndeki bölge gibi, TOKİ, Emlak Konut, Yapı İşleri marifetiyle 207 bin konutun inşaatına başladık. Her birine de 1 senelik süre verdik. İnşallah ihaleden itibaren her birisini 1 sene içerisinde bitirip teslim edeceğiz. 50 bin kadar daha köy evinin inşaatına başladık. Onları da 6-8 ay içerisinde bitirip teslim edeceğiz. Şehirlerin merkezlerine başladık. O merkezlere açılan ana caddelere başladık. Oralar kimlikli ortaya çıksın istiyoruz. Çünkü şehirlerin meydanları herkese ait ve herkesin orada hatıraları var. O yüzden, şehir meydanlarına ve ona açılan ana caddelere de başladık. Ayrıca, ‘Yerinde Dönüşüm’ diye bir formül de ortaya koyduk. Dört bir cephede bu işleri yapmaya çalışıyoruz. Bütün çabamız, gayretimiz en kısa süre içerisinde bu deprem bölgelerini ayağa kaldırmak.” şeklinde konuştu.

"GÜLDEREN HAMAHLLESİNDE 1000 KONUT ŞU ANDA HAZIR"

Bakan Mehmet Özhaseki, deprem konutlarının yapımında hazine arazilerini seçme nedenlerinin mülkiyet meselesi olduğunu belirterek, “Hazine arazisini seçmemizin sebebi de özellikle mülkiyet sorunu meselesiyle uğraşmak istemiyoruz. Hazine arazileri üzerinde bulabildiğimiz yerlerde inşaatlara başladık. Bu hazine arazilerinin tamamında 150 binden fazla rezerv alanda inşaatlara başladık. Bunların bir kısmı da bitmek üzere.” diye konuştu. Canlı yayının yapıldığı Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde yapılan konutlarla ilgili de bilgi veren Bakan Özhaseki, burada 2 bin 665 konutun yer aldığını belirterek, "1000 konut şu anda hazır. Birkaç günde kesin kabulleri yapılıyor. 15-20 güne oturulabilecek bir durumda olacak. İlk etapta kura ile buradaki vatandaşlara dağıtılacak." dedi.

“DÜNYAYI AT GÖZLÜĞLE TAKİP EDİP, İDEOLOJİSİ DIŞINDA HİÇBİR ŞEYİ TANIMIYORLAR”

Rezerv alan tartışmalarına açıklık getiren Bakan Mehmet Özhaseki, “‘Niye rezerv alanı ilan ettiniz? Buraya el mi koyacaksınız? Rezerv alan ilan ederek siz bizi evimizden edip başka yerlere mi götüreceksiniz? Buraya da başkalarını getirip verecek misiniz?’ Böyle söylemler var. Böyle bir şey olması mümkün mü? Bu kentsel dönüşüm yasası 11 sene önce çıkmış. 2 milyon 200 bin konut dönüşmüş. Bana bir tane örnek gösterin ki, o mahalleye dışarıdan insanlar transfer edilmiş olsun. O mahallenin insanı da boşaltılıp başka yere götürülmüş olsun. Böyle bir örnek yok. Bütün dünyasını at gözlüğüyle görüp, takip edip, ideolojisinin dışında hiçbir şeyi tanımayan insanlar var. O ideolojiye hizmet etmek onun için en büyük şeref. İnsanları ne kadar tahrik ederse, insanları ne kadar sokağa dökerse, bizim işimize ne kadar mani olursa o kadar mutlu oluyorlar. İstanbul'da öyle çirkin bir propaganda yapılıyor ki. El insaf ya. Tek derdimiz var, İstanbul’u depreme hazırlamak. Hiç kimseyi evinden yurdundan etmek gibi bir niyetimiz yok. Ama evini sağlamlaştırmak, depreme dirençli şehirler hazırlamak gibi bir derdimiz var. Onun için çabalıyoruz, çırpınıyoruz.” diye konuştu.

“DÖRT DÖRTLÜK BİR HAREKET TARZI İZLİYORUZ”

İstanbul’da başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Bakan Özhaseki, “Bilim adamlarına göre Marmara'da deprem bekleniyor. İnsanoğlunun yapması gereken önceden tavır alıp, konutlarını, iş yerlerini sağlamlaştırmak, depreme dirençli hale getirmek. Bunun dışında hiçbir yolumuz yok. İstanbul'da 6 milyon civarında konut var. Bir an önce yıkılıp, yenilenmesi gereken sayı ise 600 bin. Biz dört dörtlük bir hareket tarzı izliyoruz. Özellikle çıkardığımız Kentsel Dönüşüm Yasası’nda 11 yıldır bu dönüşümlerin önünü kesen, onu geciktiren ne kadar madde varsa değiştirdik. İşi kolaylaştıracak ne kadar yasa varsa hepsini yazdık. ‘Yarısı Bizden Kampanyasını’ başlattık, bu kampanya ile 350-400 bin konutun dönüşeceğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı. Bakan Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Orman vasfını yitirmiş araziler var, bir ağaç bile yok. Kamu arazileri içerisinde askeri alanlar var. Askeriye boşaltmış, kullanmıyor. Buralarda yapacağımız hazır 450-500 bin konut olacak. Bu rezerv alanlardaki konutları da mali imkanlar el verirse tamamını kendimiz yapacağız. İlk etapta en riskli yapıları buraya taşıyacağız. O boşalttığımız yerleri de ilçe belediyelerine sosyal donatı olarak kullansınlar diye bırakacağız. Yani, bir taraftan 350-400 bin konutu ‘Yarısı Bizden’ kampanyasıyla yapıyoruz. Eğer finansal kaynaklarımız elverişli olursa 500 bin konuta yakını yine aynı şekilde rezerv alanlarda biz yapıp teslim edeceğiz. 100 bin de sosyal konut var. Yani, 1 milyona yakın konut yapacağız. Birkaç sene içerisinde bunları bitiririz.”