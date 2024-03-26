Bakan Özhaseki: Bizim işimiz bu millete hizmet etmektir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ardahan'da gerçekleştirdiği temaslarının ardından Kars'a geçti. Kars’ta, Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret eden Bakan Özhaseki, burada vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Mehmet Özhaseki, burada yaptığı konuşmada belediyeciliğin gönül işi olduğunu vurguladı. Yerel seçimlerin yaklaştığını kaydeden Bakan Özhaseki, “Her şehir kendi geleceğini oylayacak. Çünkü şehirlerin geleceği oradaki yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır. Eğer doğru kişiler seçersek, ufuklu kişiler seçersek, çalışkan insanlar seçersek, bize hizmet eder. Değilse, şimdiki Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği gibi olur.” diye konuştu.

“BİZİM İŞİMİZ HİZMET”

Bakan Mehmet Özhaseki, beş dönem belediye başkanlığı yaptığını hatırlatarak, “Her seferinde çıkardım, ‘Bakın beş sene boyunca ben şunları yaptım. Bütçeyi böyle kullandım. Şimdi izin verirseniz önümüzdeki beş sene bunu yapacağım’ derdim. Bu çok makul bir şey değil mi? Şimdi unutuldu. Muhalefet tarafından algı belediyeciliği çıktı. Başta İstanbul, Ankara var. Ardahan'a gittim. Aynı kopyalar orada da var. Yapmadığı halde yapıyormuş gibi gösteriyorlar. Sana hizmet ediyormuş gibi gösteriyorlar. Kendi tatilde gezerken, çalışıyormuş gibi yaparlar. Öyle bir dünyaları var. Ama bizim işimiz hizmet. Bu millete hizmet götürmek için gece gündüz çalışıyoruz.” dedi.

“CUMHUR İTTİFAKI OLARAK SEÇİMİ ALALIM”

Bakan Mehmet Özhaseki konuşmasına şöyle devam etti:

Bu seçimde irade sizin. Bu şehir kalkınsın, gelişsin istiyorsanız, burada şehircilik hakkıyla yapılsın diyorsanız kol kola girelim, Cumhur İttifakı olarak seçimi kazanalım. Naçizane ben de buranın bir evladı olarak sizlere hizmet edeyim. Karşı tarafın yapacağı bir şey yok. Sizler de biliyorsunuz. Lafla, polemikle vakit geçiriyorlar. " şeklinde konuştu.