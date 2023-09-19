Bakan Özhaseki: Biz sürdürülebilirliği merkeze alıyoruz



🔹Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Dünya Şehirler Günü etkinliklerini 31 Ekim'de Üsküdar'da düzenleyeceğiz. Şehirlerimizin inşasını, sürdürülebilirliğini ve geleceğini konuşacağız.” dedi. pic.twitter.com/CUeyY3neHB — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 19, 2023

Birleşmiş Milletler’in 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın heyetinde yer alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Dünya Şehirler Günü ve Sıfır Atık Girişimi Programı Basın Bilgilendirme Toplantısında konuştu.

Bakan Özhaseki, beraberinde BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile BM Genel Merkezi Sekretarya Binası’nda düzenlenen toplantıda “Dünya Şehirler Günü” etkinliklerinin 31 Ekim’de İstanbul’un Üsküdar ilçesinde düzenleneceğini belirtti. Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde düzenlenecek olan etkinliğin “Herkes için Sürdürülebilir Kentsel Gelişimin Finansmanı” temasıyla gerçekleşeceğini söyledi.

“Sürdürülebilir kentsel gelecek”

Bakan Özhaseki, konuşmasında şehirleri inşa etmenin önemine vurgu yaparak, “Şehirlerdeki hayat standardını artırabilmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için finansman meselesi önemli bir noktada yer alıyor. Özellikle dünya genelinde yaşanan afetler nedeniyle şehirlerin büyük kayıplar verdiği bir dönemde bu yılki ‘Dünya Şehirler Günü’ temasının herkes için sürdürülebilir kentsel geleceğin finansmanı olarak belirlenmesi oldukça yerinde ve önemli olmuştur. Biz kadim medeniyet birikimimizi yansıtan ve dünya şehirleriyle yarışan şehirler hazırlarken sürdürülebilirliği merkeze alıyoruz.” diye konuştu.

“Sıfır Atık uyumlu akıllı şehirler”

Kahramanmaraş merkezli depremlerin Anadolu coğrafyasında son bin yılda yaşanan en büyük felaket olduğunu söyleyen Bakan Özhaseki, “Biz afetten zarar gören şehirlerimizi güvenli, mahalle kültürüne uygun ve iklim dostu yapılar olarak yeniden inşa ediyoruz. Yeni konut ve iş yerlerimizi ‘Sıfır Atık’ uyumlu olarak hazırlarken aynı zamanda akıllı şehirler konseptine uygun bir şekilde tasarlıyoruz. Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi'ne ulaşabilmek için kaynak için ham madde, kullanılan atık oluşumunun engellenmesi, geri dönüşüm, israfın son bulması gibi konuları da gündemimize alarak İstanbul'da tartışmak istiyoruz.” dedi.

“Dünya Şehirler Günü etkinliğine davette bulundu”

İstanbul'da çalışmalarının yürütüldüğü “Birleşmiş Milletler Habitat Ofisi”nin Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun çalışmalarına da destek olmasını temenni eden Bakan Özhaseki, 31 Ekim’de İstanbul’da gerçekleşecek olan “Dünya Şehirler Günü” etkinliğine davette bulundu. Bakan Özhaseki, “Türkiye'ye gelecek onlarca ülkeden misafirlerimiz inşallah Asya'nın en batı ucunda bulunacaklar. Ama Avrupa'yı da seyredecekler. Bir taraftan dünyanın en kadim şehrini görecekler. Bir taraftan da Üsküdar Belediyemizin Türk misafirperverliğiyle ağırlanacaklar. İklim değişikliğini dert edinen ve şehirlerin geleceğini gündem haline getiren herkesi ve ilgili arkadaşlarımızı İstanbul’umuza davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Mehmet Özhaseki, toplantının ardından BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Özhaseki, “31 Ekim’de Üsküdar'da gerçekleştireceğimiz ‘Dünya Şehirler Günü’ etkinliği ve Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde dünya markası haline gelen Sıfır Atık hareketimizle ilgili çalışmalarımıza dair istişarelerde bulunduk.” dedi.