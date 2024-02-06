Bakan Özhaseki: “Biz söz verince yaparız”

Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen 6 Şubat 2023 tarihindeki ikiz depremlerde büyük bir yıkım yaşayan Kahramanmaraş, tekrar ayağa kaldırılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremin hemen ardından TOKİ, Emlak Konut ve Yapı İşleri eliyle inşaatına başlayarak 1 yılda yapımını tamamladığı 9 bin 289 kalıcı konutu, bugün afetzedelere teslim etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremin ilk gününden itibaren bölgede olduklarını belirterek, “Herkes evlerini alıncaya, sizler ‘Allah sizden razı olsun, hakkım helal olsun’ deyinceye kadar buradayız. Biz söz verince yaparız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde zaten bizler gece gündüz demeden koşuyoruz. Başkaları laf üretebilir ama biz iş yapıyoruz.” dedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, asrın felaketinin üzerinden geçen bir yılda depremin vurduğu 11 ilden biri olan Kahramanmaraş’ta da büyük yıkımın izlerini silmeye devam ediyor. Hatay ve Gaziantep’in ardından bugün Kahramanmaraş’ta TOKİ, Emlak Konut ve Yapı İşleri eliyle yapımı tamamlanan 9 bin 289 kalıcı konut, afetzedelere teslim edildi. Yeni, sağlam ve güvenli konutlarına kavuşan depremzedeler büyük sevinç yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve depremzedelerin katılımıyla gerçekleştirilen ‘Kahramanmaraş Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sözlerine 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dileyerek başladı.

“BAŞIMIZ DİK, ALNIMIZ AÇIK”

Bakan Mehmet Özhaseki, hüznü ve mutluluğu bir arada yaşadıklarını belirterek, “Gerçekten acımız büyük ama bir taraftan da mutluyuz. Çünkü işe başladığımız, bugün bitirdiğimiz ve yavaş yavaş sizlere dağıtacağımız konutların teslim törenindeyiz. Başımız dik alnımız açık. Allah'a şükür geçtiğimiz bir yıl içerisinde depremden 15-20 gün sonra başlamak üzere altyapıyla, üst yapıyla ilgili gece gündüz demeden çalıştık, gayret ettik. Yavaş yavaş da şimdi evleri vermeye başlıyoruz. Sizler evlerinizde huzurla oturuncaya kadar buralardayız, gitmeyeceğiz.” dedi.

“MADDİ HASAR 104 MİLYAR DOLAR“

Türkiye’nin deprem ülkelerinden biri olduğunun altını çizen Bakan Özhaseki, “6 Şubat'ta 2 tane üst üste 9 saat arayla müthiş depremler yaşadık. 53 binden fazla insanımızı kaybettik. 11 il bundan etkilendi. Yıkılan konut sayısı 680 bin civarında. Maddi hasar ise 104 milyar dolar olarak ölçüldü.” ifadelerini kullandı.

“BÜTÜN MİLLET AYAKTAYDI”

Depremin hemen ardından yapılan çalışmaları hatırlatan Bakan Özhaseki, “Bütün bir millet ayaktaydı. Hacı parasını AFAD'a yatıranlar mı istersiniz, kumbarasındaki bozuk paraları getirip de AFAD’a yardım için yatıran çocuklarımızı mı istersiniz, Azerbaycan'dan birkaç tane battaniyeyi koyarak, eski aracıyla yola çıkanı mı dersiniz… Böyle bir milletin ferdi olmak hepimiz için bir şeref vesilesi. Ancak, bir de deprem turistleri vardı. Milyonlarca nüfusu olan şehirleri idare ediyorlar. Ellerinde envaiçeşit imkanlar var. Ama hiçbir şey yapmadılar. Sadece özel jetlerle gelip otuz, kırk tane basın mensubuyla selfiler çekindiler. Sonra da bırakıp gittiler.” diye konuştu.

“200 BİNDEN FAZLA KONUTUN İNŞAATINI BAŞLATTIK”

Bakan Mehmet Özhaseki, depremden sonra hiç boş durmadıklarını kaydederek, “İlk günlerde arama kurtarma faaliyetleri, iaşe ve ibate gibi bütün çalışmaları AFAD bünyesinde hep birlikte yaptık. Ondan sonra biz zeminleri kontrol ederek inşaatlara başladık. Şu anda 200 binden fazla konutun inşaatı devam ediyor. 50 bin köy evimiz çelikten olmak üzere şehir merkezinde de 50 bin konutun ihalesine girdik. Yani 300 binden fazla konutun inşaatı başladı ve bazıları da önümüzdeki günlerde başlayacak.” ifadelerini kullandı.

“YERİNDE DÖNÜŞÜM İÇİN KARDEŞLERİMİZE KAPIYI AÇTIK”

Şehir merkezlerinin de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapıldığını belirten Bakan Özhaseki, “Merkezlere açılan ana caddeleri biz yapıyoruz. Yerinde Dönüşüm için müracaat eden kardeşlerimize kapıyı açtık. 1 milyon 500 bin liralık destek paketi açıkladık. İsteyen kardeşimiz yerinde, evini dönüştürebilecek. Ayrıca özellikle Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya olmak üzere deprem bölgeleri için 56 milyar liralık belediyelerimize hibe verdik, bölgenin altyapısını baştan sona sıfırdan yapıyoruz. 46 bin konutumuzu inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle kuralar çekerek vermeye devam ediyoruz.” dedi. Bakan Özhaseki, depremde altyapıyla ilgili hasar görmüş yerlerdeki su, kanal ve arıtma tesislerinin de yaz aylarından itibaren yeniden yapılacağını söyledi.

“BAŞKALARI LAF ÜRETİR, BİZ İŞ YAPIYORUZ”

Kahramanmaraş'ta 9 bin 289 konutun kurasının çekildiğini aktaran Bakan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

“50 binden fazla inşaata başladık. Zaten sizler de hafriyatları görüyorsunuz. Onikişubat ilçesinde, Dulkadiroğlu'nda, Türkoğlu'nda, Elbistan'da, Pazarcık'ta aklınıza gelecek her yerde inşaatlarımız devam ediyor. Depremin ilk gününden itibaren buradaydım. Şimdi de burada olmaya devam edeceğim. Herkes evlerini alıncaya kadar buradayız. Gitmek yok. Sizler ‘Allah sizden razı olsun, hakkım helal olsun’ deyinceye kadar buradayız. Biz söz verince yaparız.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde zaten bizler gece gündüz demeden koşuyoruz. Başkaları laf üretebilir. Dedikodu üretebilir. İftiravari sözler söyleyebilirler ama biz iş yapıyoruz. Bundan dolayı da mutluyuz.”

AZERBAYCAN MAHALLESİ’NDE TEMELLER ATILDI

Bakan Mehmet Özhaseki, daha sonra Azerbaycan’ın desteği ile bin 300 konut ve 837 ticarethane yapılacak olan Kahramanmaraş’ın Azerbaycan Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Özhaseki ve beraberindekilerin hazır bulunduğu Azerbaycan Mahallesi TOKİ Proje Alanı'na canlı bağlantıyla bağlandı. Bakan Özhaseki, “Bugün sadece Azerbaycan Mahallesi'nin temelini değil, aynı zamanda valilik ve belediye çevresinde bulunan ana caddelerin de temelini atıyoruz. Şu anda bulunduğumuz alanın büyüklüğü 320 dönüm, tam 5 bin 66 bağımsız birimin temelini atıyoruz. Azerbaycan Mahallesi'nde de 2 bin 122 bağımsız birim var. Azeri kardeşlerimiz bunlardan 1144'ünün temelini atıyorlar. Aynı zamanda 24 derslikli bir okul ve kültür merkezini inşa ediyorlar." dedi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, butona basarak Azerbaycan Mahallesi ile Trabzon Caddesi'ndeki konut ve çevre düzenlemesinin temeli atıldı.