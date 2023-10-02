Bakan Özhaseki: Bir tane yıkılan TOKİ binası gördünüz mü?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Bağcılar Belediyesi Kentsel Dönüşüm Töreni'nde konuştu.

Özhaseki'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bin yıl boyunca bundan daha büyük bir felaketle karşı karşıya kalmadık. Rabbim bizi bir daha böyle bir felaketle sınamasın.

"Bir tane yıkılan TOKİ binası gördünüz mü?"

TOKİ son 20 senedir 1 milyon 250 bin konut yaptı. Bir tane yıkılan TOKİ binası gördünüz mü? Demek ki yapınca oluyor.

"Kentsel dönüşümühızlandıracağız"

Şu anda İstanbul'da tam 188 farklı noktada dönüşüm var. Kentsel dönüşümün önündeki engelleri kaldırarak, kentsel dönüşümü hızlandıracağız.