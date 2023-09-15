Bakan Özhaseki: "Bazı belediyeler kentsel dönüşüme yanaşmıyorlar"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek olan ‘Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası’, İstanbul’da başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Şura’nın açılış konuşmasını yapan Bakan Özhaseki, Deprem Yasası için yeni yol haritasının belirleneceğini söyledi.

‘Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası’na sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, deprem bilimciler, bilim insanları ve basının yoğun katılım gösterdi. Bakan Mehmet Özhaseki, konuşmasında bilim insanları ve alanında uzman isimlerin katılımıyla 6 ayrı komisyonun gerçekleştirdiği toplantıların, deprem yasasına zemin oluşturacağını ifade etti. Bakan Özhaseki, “Burada yaptığımız çalışmalara yeni fikirler var mı, bu konuda istişare ile geldiğimiz noktaları bir kez daha gözden geçireceğiz. İnşallah ay sonunda yüce Meclisin takdirine sunacağız. Bundan sonra yol haritamızı belirlemiş olacağız” ifadelerini kullandı.

“AFETLERE KARŞI MÜCADELEDE ÇARE: KENTSEL DÖNÜŞÜM”

Özhaseki, “Topraklarımızın yüzde 66’sı, nüfusumuzun ise yüzde 71’i 1. ve 2. dereceden deprem riski altında. Deprem sebebiyle son 100 yılda toplam 130 bin canımızı yitirdik. Türkiye’nin deprem riskini yüksek seviyede artıran tam üç büyük ve aktif olan fay hattı var. Kuzey Anadolu fay hattı, Doğu Anadolu fay hattı, Ege bölgesindeki fay hattı. Bizim biran önce tedbirimizi almamız icap ediyor.” dedi. Afetlere karşı tek çarenin kentsel dönüşüm olduğunun altını çizen Özhaseki, şu mesajları verdi: “Afetlere karşı çözüm Kentsel Dönüşüm. Türkiye genelinde yaklaşık 6 milyon bağımsız bölüm ise risk altında bulunuyor. 2 milyon bağımsız bölümün acil dönüşmesi gerekiyor. 2012’den bugüne kentsel dönüşüm projeleriyle Türkiye genelinde 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Şu anda Türkiye genelinde yaklaşık 400 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci devam ediyor.”

“İSTANBUL’U DEPREME HAZIRLIYORUZ”

“İstanbul’da ise; 2012’den bugüne kentsel dönüşüm projeleriyle bugüne kadar İstanbul’da 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Şu anda İstanbul’da 170 bin 941 bağımsız bölümün dönüşüm süreci devam ediyor. İstanbul’un dönüşümü için açıkladığımız dört adımlı yol haritamızı uygulamaya devam edeceğiz. Kentsel Dönüşüm çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız. Yarısı Bizden kampanyası ile 200 bin konutu dönüştüreceğiz. İstanbul’u depreme hazırlıyoruz.”

“KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÜÇ PAYDAŞI VAR”

“Kentsel dönüşümün üç paydaşı var; Bakanlık, Belediye ve vatandaş. Biz hazırız. Vatandaş istiyor. Ne yazık ki bazı belediyeler hiç. İsim bulmuşlar, kolaycılık, kaytarma, ‘Rantsal Dönüşüm.’ Belediyeler vaat ettikleri dönüşümleri gerçekleştirmeli, vatandaşımız da bu süreci takip etmelidir. Hz. Mevlâna ne diyor ‘Akıl dize vurup dövünmek, sonradan ah çekmek için değil, düşünüp tedbir almak içindir.’ O nedenle şimdiden tedbirlerimizi almamız gerekiyor.”

“DEPREM TURİSTLERİ HARİÇ HERKES AYAKTAYDI”

6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Bakan Özhasekikonuşmasını şöyle sürdürdü: “Sayın Cumhurbaşkanı Sizler o dönemde ayaktaydınız. Birkaç deprem turisti hariç tüm Türkiye ayaktaydı. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. İnşallah deprem bölgesinde toplamda da 850 bin güvenli ve sağlam bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 200 bin konutun inşasına başladık. İnşallah yapımı biten konutları yıl sonunda etap etap teslim etmeye başlayacağız.”

“YERİNDE DÖNÜŞÜME 210 BİN MÜRACAAT OLDU”

“İnşa sürecini hızlandırmak için Yerinde Dönüşüm projesini başlattık. Şu ana kadar 210 bin müracaat oldu. Şehir merkezlerinin inşasına Bakanlık olarak başladık. 4 kırmızı çizgimizden ödün vermeden konutlarımızı inşa edeceğiz. Ruhsattan meskene kadar her bir safhasını Bakanlığımız kontrol edecek. Biz temellerini attığımız konutlarla, Yerinde Dönüşüm projemizle afetzede kardeşlerimizi en kısa sürede güvenli konutlarına taşımakta kararlıyız.”

“ŞURA'DA YÜRÜTÜLECEK MÜZAKERELERDEN DEPREM YASASI İÇİN İSTİFADE EDECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı konuşmasında, “Şura boyunca yürütülecek müzakerelerden, hazırlıklarına başladığımız deprem yasası için de en geniş şekilde istifade edeceğiz. Amacımız insanlarımızı ve şehirlerimizi tehdit eden deprem gerçeğine karşı elimizdeki en önemli araç olan kentsel dönüşümü en sağlıklı, hızlı ve adil bir şekilde yürütecek hukuki altyapıyı kurmaktır. 81 vilayetinin tamamını deprem bölgesi olarak kabul ederek çalışmaları yürütmemiz gerekiyor. Kentsel dönüşüm yürütülen yerlerde yaşayan vatandaşlarımızdan beklentimiz, devletin tüm unsurlarıyla sahip çıktığı bu çalışmalara destek vermesidir.” ifadelerini kullandı.