Bakan Özhaseki 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvuru sayısını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TBMM Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2024 Yılı Bütçe Görüşmeleri'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Özhaseki konuşmasında şunları söyledi:

"Deprem denilince hepimizin büyük bir hassasiyet gösterdiği İstanbul’da ise 6 milyon konut ve 1.5 milyon ticari alandan oluşan toplam 7.5 milyon bağımsız bölüm bulunuyor."

"Bunların 600 bini acilen dönüştürülmek zorunda. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızın odağında yer alan İstanbul’da 2012’den bu yana 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik."

"170 bin 941 bağımsız bölümün dönüşümü ise sürüyor."

"İstanbul genelinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları için toplamda 127 milyar 926 milyon TL değerinde yatırım gerçekleştirdik."

"5 yıl içerisinde, İstanbul’da acilen dönüşmesi gereken 600 bin konut başta olmak üzere riskli olan 1.5 milyon bağımsız bölümü dönüştürüp şehri afetlere hazır hale getireceğiz."

"Şehrin depreme hazırlanması için başlattığımız Yarısı Bizden kampanyasına bugüne kadar 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldı."

"Yarısı Bizden kampanyamızla ilgili yakında inşallah bir müjde açıklayacağız. Bu hamlemizle birlikte İstanbul’un dönüşümü için bir büyük adım daha atmış olacağız. İstanbul’un hızla dönüşümü için yol haritamız belli."

1. Yeni yasamızın dönüşümün önündeki engelleri kaldırmasıyla şehri deprem başta olmak üzere bütün afetlere hazır hale getireceğiz.

2. Şehirde belirlediğimiz rezerv alanlarda 300 bin konut inşa ederek dönüşüm çalışmalarına sürat katacağız.

3. Yarısı Bizden kampanyasıyla 300 bin konutun dönüşümünü sağlayacağız.