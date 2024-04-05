Bakan Özhaseki Bakanlık personelleriyle bayramlaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Bakanlık bürokratları ve personelleriyle bayramlaştı. Çocukların da katıldığı bayramlaşmada personelin Ramazan Bayramlarını tebrik eden Bakan Özhaseki, “Rabbim inşallah ülkemize, milletimize dirlik düzenlik içinde hayırlı bir bayram nasip eylesin; bizleri sağlıkla, huzurla daha nice bayramlara eriştirsin.” dedi.

Bakanlık’ta gerçekleşen bayramlaşma töreninde, Bakan Özhaseki’nin yanı sıra Bakan Yardımcıları Fatma Varank, Refik Tuzcuoğlu, Hasan Suver, Bakanlık Genel Müdürleri ile bağlı kuruluşların yöneticileri de yer aldı. Bakanlık çalışanlarıyla tek tek tokalaşarak Ramazan Bayramını kutlayan Bakan Özhaseki, personellerin çocuklarına da bayram harçlığı ve oyuncak hediye etti.

“Büyük ailemiz, kıymetli mesai arkadaşlarımız ve minik misafirlerimizle bayramlaştık”

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Bakanlığımızda; büyük ailemizle, kıymetli mesai arkadaşlarımızla ve minik misafirlerimizle bayramlaştık. Eller öpüldü, harçlıklar alındı. Rabbim inşallah ülkemize, milletimize dirlik düzenlik içinde hayırlı bir bayram nasip eylesin; bizleri sağlıkla, huzurla daha nice bayramlara eriştirsin.” ifadelerini kullandı.