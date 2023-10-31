Bakan Özhaseki, Azerbaycanlı mevkidaşı ile bir araya geldi!

Bakan Mehmet Özhaseki, “Dünya Şehirler Günü” vesilesiyle Türkiye’ye gelen, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Şehircilik ve Mimari Komitesi Başkanı Anar Guliyev ve beraberindeki heyet ile İstanbul’da bir araya geldi. Bakan Mehmet Özhaseki, görüşmede Anar Guliyev’e 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremleri sonrasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, bölgeyi hızla ayağı kaldırmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti. Görüşmede kardeş ülke Azerbaycan’ın Kahramanmaraş’ta inşa edeceği deprem konutları da konuşuldu. Bakan Özhaseki, Guliyev’e bu konuda teşekkürlerini dile getirdi.

Görüşmede, İstanbul’da yaşanabilecek olası deprem de ele alındı. Bakan Mehmet Özhaseki, olası İstanbul depremi için yapılan hazırlıklardan bahsetti. Bakan Özhaseki, İstanbul’da en riskli binaları belirlenen rezerv alanlara taşıyarak işe başlayacaklarını ifade etti. Bakan Özhaseki, yeni yapılacak konutların en az 9 şiddetinde bir depreme dayanıklı şekilde yapılacağını belirtti.

ANAR GULİYEV’DEN AZERBAYCAN DAVETİ

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Şehircilik ve Mimari Komitesi Başkanı Anar Guliyev, Bakan Mehmet Özhaseki’yi Azerbaycan’a davet etti. Bakan Özhaseki’de gelmek istediğini belirterek, Bakü’ye bir ziyaret gerçekleştirebileceklerini ifade etti. Başkan Anar Guliyev, Bakan Özhaseki’ye Diriliş Başlangıç adında bir kitap hediye ederek, Bakü’ye gelmeden önce okumasını istedi.

Bakan Mehmet Özhaseki, “Tek millet, iki devlet şiarıyla Azerbaycanlı kardeşlerimizle omuz omuza olmaya devam edeceğiz.” dedi.