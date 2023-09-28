Bakan Özhaseki: Ayder Yaylası herkesin iftihar edeceği bir yer olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Rize ziyaretleri kapsamında bir dizi programa katıldı. Bakan Özhaseki ve Bakan Bak, ilk olarak Pazar ilçesinde bulunan çöp toplama alanında incelemelerde bulundu. Ardından ilçeye yapılması planlanan yeni millet bahçesinin bulunduğu alan incelenerek yetkililerden bilgi alındı.

"Cennet köşesi Ayder, başlatılan projelerle nefes aldı"

Bakan Özhaseki, daha sonra Çamlıhemşin ilçesine bağlı doğal güzelliği ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Ayder Yaylası’na geçti. Özhaseki, Ayder Yaylası’nda, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yapılan çok katlı otopark, termal otel, halı saha ve butik otellerin bulunduğu inşaat alanlarda incelemelerde bulundu. Burada basın mensuplarına çalışmalarla ilgili bilgi veren Bakan Özhaseki, Ayder Yaylası’nda yapılan bir çok proje olduğunu ifade ederek, “Ülkemizde yaşayan tüm insanların övündüğü, iftihar ettiği, Ayder Yaylamızdayız. Her ay 350-450 bin kişinin geldiği bir yerdeyiz. Cennet köşesi dediğimiz bu bölgede Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla arkadaşlarımız birkaç sene önce projeler başlatmışlar. Bu projede haliyle önce bir otopark düşünülmüş. Ama gerçekten otopark bizim de çok hoşumuza giden bir tarz da yapılmış. Tabiatın içerisinde asla gözükmeden, sırıtmadan, toprağın içerisine gömülü vaziyette, bir otopark. 1600, 1700 araçlık ki; buranın en çok ihtiyacına cevap verebilecek iş.” dedi.

"Yöresel mimariye uygun evler yapıldı"

Bakan Özhaseki, Ayder’de yöresel ve yatay mimariye uygun evler ve otel ile şehrin düzenine büyük katkı sunacak bir otoparkın yapıldığını ifade ederek, “Buraya hem yurt içinden hem de yurt dışından binlerce insan geliyor. Onlar, bu cennetten köşeyi görmek istiyorlar. Bu cennet köşede biraz vakit geçirmek istiyorlar. Bu anlamda bugün burada incelemelerimizi yaptık. Daha sonra kullanımla ilgili de birtakım kararlar vereceğiz. Biz inşallah Ayder’i gelecek nesillere, yaşayan herkesin iftihar edebileceği bir köşe olarak aktarmayı planlıyoruz. Ben bu çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

"Ayder, daha yaşanılabilir hale gelecek"

Bakan Özhaseki, Türkiye’de en önem verilen konulardan birisinin de turizm alanı olduğunu ifade ederek, “Cari açığımızı kapatan en önemli kalemlerimizden birisi turizm. Zaten gerek deniz turizmine, gerek kültür turizmine, gerek dini turizm açısından gelenlerin sayısının günden güne arttığını görüyoruz. Ayder’de önceden tedbir alarak imar planlamaları dahilinde gerek otoparkı, gerekse yöresel mimariye uygun şekilde hazırlanmış olan bu evleri yapmaya çalışıyoruz. Buraya blok dikmenin manası yok. Buranın kendine has yöresel bir mimari tarzı var. Sivil mimarlık örnekleri var. İnsanlar zaten onu görmeye geliyorlar. Kimse buraya 10-20 katlı apartman dairesi görmeye gelmiyor. Tabiatı görmeye geliyor. Burada yöresel yapılan o sivil mimarlık örneklerinin en güzel tarzını görmeye geliyor. İnsanlar elbette burada birtakım lezzetler tatmak istiyor, hediyelik eşya almak istiyor. Buna uygun her bir adım atıldığında buraya gelenler çoğalacaktır. Burası çok daha yaşanabilir, herkesin iftiharla dışarıda övünebileceği yer olacaktır. Türkiye için de cari açığı azaltacak ekonomik bir geliri olacaktır.” dedi.