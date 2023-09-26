Bakan Özhaseki: Atık su arıtma tesislerini 7/24 takip ediyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, su kirliliğinin önlenmesi için atık su arıtma tesisleri sıkı şekilde takip ediliyor. Arıtma tesislerinde deşarj edilen atık sular, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü (ÇED) tarafından sürekli atık su izleme sistemleriyle 7/24 çevrim içi takip ediliyor.

Bakanlık, sürekli izleme merkezinde su kaynaklarını korumak ve daha kaliteli hale getirebilmek için entegre kirlilik izleme ve denetimler gerçekleştiriyor. Atık su arıtma tesislerini kontrol altında tutmak ve denetlemek amacıyla yürütülen çalışmalarla, günlük kapasitesi 5 bin metreküpün üzerinde olan atık su arıtma tesislerinin çıkış sularındaki deşarjlar online olarak takip ediliyor. Belirlenen kirli noktalar ve buraları kirleten unsurlar takip edilerek kirliliğin önüne geçiliyor.

"Su kirliliğinin önüne geçiyoruz"

Bakan Mehmet Özhaseki, yürütülen çalışmalarla ilgili resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Suyumuz da çevremiz de bizim için çok kıymetli. 425 adet Sürekli Atık Su İzleme İstasyonumuzla, atık su arıtma tesislerimizi 7/24 online takip ediyor; su kirliliğinin önüne geçiyoruz. 2023 yılı itibarıyla 34 bin 519 çevre denetimi gerçekleştirdik. Çevreyi kirlettiğini tespit ettiğimiz 274 tesis ile 22 deniz aracına idari yaptırım uyguladık, 11 tesisin faaliyetini durdurduk. Atık suları deşarj eden tesisleri sürekli denetleyerek çevre kirliliğinin önüne geçiyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Çevreyi kirleten tesislere idari yaptırım uygulanıyor"

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Daire Başkan Soner Olgun ise, su kaynaklarını korumak ve daha kaliteli hale getirebilmek için atık suların takibinin önemli olduğunu belirterek, “Sürekli Atık Su İzleme İstasyonumuzda, kirlilik oranında belirlenen limit değerlerin aşılması durumunda sistem otomatik olarak numune alıyor ve bu numuneler bir kez de yerinde incelenmek üzere çevre referans laboratuvarımıza gönderiliyor. Buralardaki analiz sonuçlarına göre de çevreyi kirleten atık su arıtma tesislerine idari yaptırımlar uygulanıyor.” dedi.