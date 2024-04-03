Bakan Özhaseki: Asla müsaade etmiyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce, ülke genelinde denetim firmalarının, şantiyelerin ve laboratuvarların denetimleri aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda; Bakanlık ekiplerince 2 bin 543 yapı denetim firması ve şantiye ile 485 laboratuvarın yaptığı denetimler ayrıntılı şekilde incelendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Yapı denetim firmalarına, şantiyelere ve laboratuvarlara yönelik denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bugüne kadar 2 bin 543 yapı denetim firması ve şantiyeyi 154 bin 682 kez, 485 laboratuvarı da 2 bin 379 kez denetledik.” dedi.

“3 BİN 165 KEZ YENİ İŞ ALMAKTAN MEN CEZASI UYGULANDI”

Bu denetimler sonucunda; görevini usulüne uygun yapmayan yapı denetim firmalarına 85,5 milyon TL, laboratuvarlara ise 11,5 milyon TL olmak üzere toplamda 97 milyon TL yaptırım uygulandı. Yine bu firmalara, 3 bin 165 kez de yeni iş almaktan men cezası uygulandı.

“EKSİK VEYA KUSUR GÖRDÜĞÜMÜZDE TÜM YAPTIRIMLARI UYGULUYORUZ”

Bakan Özhaseki, Bakanlık olarak imar ve inşa faaliyetlerini çok sıkı bir şekilde denetlediklerini söyledi. Yapılan yasal düzenlemeleri teknolojik bütün imkanları seferber ederek sahada titiz bir şekilde takip ettiklerini kaydeden Bakan Özhaseki, “Bu anlamda yapı denetim firmalarını, şantiyeleri ve laboratuvarları sürekli denetliyoruz. Kurallar belli. Yapı denetim mevzuatının dışına çıkılmasına asla müsaade etmiyoruz. Eksik veya kusur gördüğümüzde tüm yaptırımları uyguluyoruz, gerekli adımları atıyoruz. Türkiye Yüzyılı’na yakışır sağlam ve güvenli şehirlerin inşası için titiz bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.