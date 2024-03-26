Bakan Özhaseki Ardahan'da konuştu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ardahan’da millet bahçesi alan ziyaretinde konuştu. Bakan Özhaseki, TOKİ eliyle yapımı devam eden millet bahçesine 150 milyon liradan fazla kaynak aktarıldığını belirterek, “Bir taraftan vatandaşın gelip soluklanacağı, nefes alacağı güzel bir yeşil alan yapıyoruz, bir taraftan da tarihi mirasımıza, kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz.” dedi.

“TARİHİ ESERLERİN HAYATA KAZANDIRILMASI GİBİ ÖNEMLİ BİR GÖREVİMİZ VAR”

Millet bahçesindeki çalışmaları yerinde görmek için alanı ziyaret ettiğini belirten Bakan Özhaseki, “Burada 75 dönümlük bir arazide bir taraftan millet bahçesi inşa ediyoruz. Millet bahçesinin içerisinde bulunması gereken bütün fonksiyonlar yapılıyor. Bir taraftan da Aziziye Kışlası olarak bildiğimiz alandaki tarihi eserlerimizi restore etmeye gayret ediyoruz. Bu eserlerin her birisinin restore edilmesi, sağlıklı bir şekilde hayata kazandırılması, daha sonra içerisine fonksiyon yüklenerek gelecek nesillere ulaştırılması gibi önemli bir görevimiz var.” ifadelerini kullandı.

“ARDAHAN’A YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Millet bahçesinin vatandaşların gelip soluklanacağı, nefes alacağı güzel bir yeşil alan olarak hazırlandığını söyleyen Bakan Özhaseki, “Bizim Bakanlık olarak şu anda Ardahan için 8 milyar liraya yakın yatırım yaptık. 3 milyar liranın üzerinde de devam eden yatırımlarımız var. TOKİ'mizin de ayrıca kentsel dönüşüm ve sosyal konut için yaptıkları var. Bütün bu hizmetler inşallah bundan sonra da devam edecek. Ayrıca Posof'ta devam eden bir millet bahçesi projemiz de var. Biz Ardahan'ımızı daha güzel yapmak için elimizden ne geliyorsa yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu

“ARDAHAN’A DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK”

Bakan Mehmet Özhaseki, Ardahan Millet Bahçesi incelemesinin ardından, AK Parti'nin Ardahan seçim ofisini ziyaret etti. Burada vatandaşlarla sohbet eden Bakan Özhaseki, yerel seçimler öncesi önemli mesajlar verdi. 31 Mart’ta yapılacak seçimlerin önemine değinen Bakan Özhaseki, Ardahan halkından destek istedi. Ardahan'a, şehrin bir evladı olarak destek sunmaya devam edeceklerini ifade eden Bakan Özhaseki, "Bizler burada, Ardahan'da kent meydanını ortaya çıkaracağız. Organize Sanayi Bölgemiz de gençlerimiz için istihdam kapısı olacak." şeklinde konuştu.