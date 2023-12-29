Bakan Özhaseki, Antakyalı depremzede aileye konuk oldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay ziyaretinde Antakya ilçesinde yaşayan depremzede aile Perihan-Mustafa Dirlik çiftinin evlerine konuk oldu.
Bakan Mehmet Özhaseki, bir dizi temaslarda bulunmak üzere 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’a geldi.
1 5
Antakya İlçesi Gülderen Mahallesi'nde TOKİ eliyle yapımı devam eden deprem konutlarını inceleyen ve örnek daireyi gezen Bakan Özhaseki, “Örnek daireyi bugün hep birlikte görüyoruz. Bir ailenin rahatça yaşayabileceği, huzur bulabileceği güzel bir ev olmuş. Standartları da yüksek. İnşallah vatandaşlarımıza hayırlı olur.” dedi.
2 5
Bakan Mehmet Özhaseki, daha sonra Gülderen Mahallesi'ndeki 3 çocuklu depremzede Perihan-Mustafa Dirlik çiftine misafir oldu.
3 5
Evlerine kahve içmeye davet eden Dirlik çiftinin bu davetini kırmayan Bakan Özhaseki, aile ile sohbet etti, taleplerini dinledi.
4 5