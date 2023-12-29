Bakan Özhaseki, Antakyalı depremzede aileye konuk oldu

Antakya İlçesi Gülderen Mahallesi'nde TOKİ eliyle yapımı devam eden deprem konutlarını inceleyen ve örnek daireyi gezen Bakan Özhaseki, “Örnek daireyi bugün hep birlikte görüyoruz. Bir ailenin rahatça yaşayabileceği, huzur bulabileceği güzel bir ev olmuş. Standartları da yüksek. İnşallah vatandaşlarımıza hayırlı olur.” dedi.