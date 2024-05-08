Bakan Özhaseki: “Amacımız konutları en geç bir sene içerisinde bitirmek”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok yıkıma uğrattığı Hatay’da önemli mesajlar verdi. Bakan Özhaseki, ulusal medya yöneticileri ile Hatay’da şantiyeleri gezerek çalışmaları yerinde inceledi, gelinen son durum hakkında bilgiler verdi. Depremin büyük yıkıma uğrattığı Hatay’ın hızla ayağa kaldırılması için 68 şantiyede çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Bakan Özhaseki, “Durmadan devam eden hummalı bir çalışma var. Amacımız konutları en geç bir sene içerisinde bitirmek. Sonra da hak sahiplerine konutları teslim etmek. İnşallah konutları tamamladığımızda herkes güvenle evlerinde oturmuş olacak. Çok şükür işlerimiz planladığımız gibi gidiyor.” dedi.

Bakan Mehmet Özhaseki, basın mensupları ile birlikte Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok etkilenen Hatay’a geldi. Bakan Özhaseki, 560 Evler ve Emlak Aksaray Mahallesi’nde saha ziyaretinde bulunarak, inşaatları devam eden konutları inceledi, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Basın mensuplarıyla bindiği otobüste, geçmişte Emek-Aksaray Mahallesi'nde dönüşüm yapacakları zaman nasıl engellendiğini anlatan Bakan Özhaseki, ardından Atatürk Caddesi’ne geçerek şantiye alanlarında incelemelerde bulundu.

Bakan Mehmet Özhaseki, bin yıllık Anadolu medeniyetinde karşılaşılabilecek en büyük felaketin yaşandığını söyledi. 850 bin civarında bağımsız birimin depremde hasar gördüğünü kaydeden Bakan Özhaseki, “En büyük hasar gören illerimizin başında da Hatay geliyor. Depremin ilk anından itibaren büyük bir gayretle zararları giderebilmek, buradaki yaraları sarabilmek amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çalışmalarda da çok şükür epey yol aldık.” dedi.

“FORE KAZIKLAR ÇAKARAK, ZEMİNİ SAĞLAMA ALIYORUZ”

Bakan Özhaseki, Hatay özelinde AFAD tarafından bildirilen 140 bin hak sahibi olduğunu belirterek, “Bakanlık olarak, AFAD'ın bize bildirmiş olduğu hak sahipliği sayısı üzerinden elde ettiğimiz verilerle hazine arazilerinde çok hızlı bir şekilde konutların inşaatına başladık. Bir taraftan merkezleri temizleyip yeni inşaatlar için çalışıyor, bir taraftan zemini kontrol ediyoruz. Fore kazıklar çakarak, zemini sağlama alıyor, üzerinde zemin artı en fazla dört kat gibi inşaatlar yapmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“ÇOK ŞÜKÜR İŞLERİMİZ PLANLANDIĞI GİBİ GİDİYOR”

Hatay’da 68 yerde şantiye kurulduğunu belirten Bakan Özhaseki, her bir şantiyede binlerce konut yapıldığını söyledi. Tüm şantiyelerde hummalı bir çalışma olduğuna dikkat çeken Bakan Özhaseki, “Amacımız konutları en geç bir sene içerisinde bitirmek. Sonra da hak sahiplerine teslim etmek. İnşallah tamamladığımızda herkes güvenle evlerinde oturmuş olacak. Sonra da bizler, belediyelerimize destekle buradaki hayatı normalleştirme adına bu çalışmaları devam ettireceğiz. Çok şükür işlerimiz planladığımız gibi gidiyor.” şeklinde konuştu.