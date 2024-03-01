Bakan Özhaseki: Muhalefetin derdi kentsel dönüşüme mani olmak

Bakan Mehmet Özhaseki, Aksaray temasları kapsamında Hamidiye Mahallesi’ndeki Kentsel Dönüşüm Projesinin temel atma törenine katıldı. 574 bağımsız birimin temelinin atıldığı törende konuşan Bakan Özhaseki, temeli atılan konutların ve işyerlerinin 2025 yılının ortasında bitmesinin planlandığını söyledi. Bakan Özhaseki, depremin siyaset üstü bir konu olduğunu vurgulayarak, teslim edilen konutlara, yapılan işlere rağmen muhalefetin bunları görmemesine tepki gösterdi. Bakan Mehmet Özhaseki, “Deprem bölgesinde tam 110 bin kişilik orduyla çalışıyoruz. Binlerce şantiyemiz var. Bunca çalışmanın karşılığında ‘eğer o yerleri görmek istiyorsanız gelin, sizi tek tek gezdirip göstereceğim’ diyorum. Bir aydır bunu söylüyorum. Muhalefetten bir Allah'ın kulu da ‘Hakikaten nerede yapıyorsunuz? Gösterin’ diyemedi. Zaten görüyorlar, biliyorlar da dertleri başka.” diye konuştu.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ DESTEKLEMEMİZE RAĞMEN BAZI BELEDİYE BAŞKANLARI KAÇIYOR”

Türkiye’nin her yerinde kentsel dönüşümü desteklemelerine rağmen bazı belediye başkanlarının bu işlerden kaçtığını vurgulayan Bakan Özhaseki, “Belediyeler kendi bölgelerini hazırlayacaklar. Çöküntü alanlar nereler? Depreme dayanıksız yerler nereler? Vatandaşın dönüşüm istediği yerler neresi? Çalışacaklar, vatandaşla görüşecekler, ikna edecekler, sonra da gelip bize ‘şurası depreme dayanıksız, yenilemek istiyoruz’ diyecekler. Ama ne yazık ki bazı belediye başkanları bu işlerden kaçıyor. Hem de İstanbul gibi bir yerde özellikle muhalefetteki arkadaşlar, zerre ilişmiyorlar. Bir şey öğrenmişler. O da kaçış yolu. Kamyonların kaçış rampası olur ya onun gibi; ‘Biz kentsel dönüşüme karşı değiliz, rantsal dönüşüme karşıyız.’ diyorlar. Ama dertleri o değil. Dertleri mani olmak.” dedi.

Bakan Mehmet Özhaseki, daha sonra törene katılan protokol ile birlikte butona basarak projenin temelini attı.

“503 YERDE MİLLET BAHÇESİ PROJEMİZ VAR”

Bakan Mehmet Özhaseki, temel atma töreninin ardından Kalanlar Millet Bahçesi’nin Açılış Törenine katıldı. Bakan Özhaseki burada yaptığı konuşmada, Bakanlığın yeşil alanları artırmaya yönelik hedeflerinin olduğuna vurgu yaparak, “Bizim şu anda Bakanlık olarak tam 503 yerde millet bahçesi projemiz var. 231'ini aştık. Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedef 100 milyon metrekare. Yeşil alanlarımızı daha da çoğaltacağız.” şeklinde konuştu.