Bakan Özhaseki Ajans Haber'e konuştu: “Deprem partili partisiz ayrımı yapmaz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, olası İstanbul depremi çalışmalarını Ajans Haber’e değerlendirdi.

“İmamoğlu ve 39 belediye başkanıyla görüşüldü, sıra Meclis’te”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, olası İstanbul depremiyle ilgili 15-16 Eylül’de yapılacak Deprem Şurası’yla ilgili “Haftaya kanun yapımıyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında toplanıp son halini vereceğiz ve Meclis açılmadan da ilgili yasa teklifini Meclis’e sunacağız.” dedi.

Bakan Özhaseki, Erzincan Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma, Açılış, Anahtar ve Tapu Teslim Töreni’ne AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ile katıldı. Bakan Özhaseki, burada Ajans Haber Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ümit Kozan’ın olası İstanbul depremiyle ilgili sürdürülen çalışmalar hakkında ki sorularını yanıtladı.

Bakanlık, bir taraftan olası Marmara depremine karşı hazırlıklarını aralıksız sürdürürken diğer taraftan da rezerv alanlar belirleniyor ve kentsel dönüşüm çalışmalarını da ülke genelinde kararlılıkla devam ettiriyor.

Bakan Mehmet Özhaseki, İstanbul'a yönelik özel deprem yasasıyla ilgili yapılan çalışmalarla ilgili Deprem Şurası’nın 15-16 Eylül'de toplanacağını ifade ederken İstanbul'a özel deprem kanunun da Meclis açıldıktan sonra ekim ayı başı gibi öncelikli çıkmasının beklendiğini ifade etti.

İlk Bakanlığı döneminde de özel çalışmalar yapan Bakan Özhaseki, göreve gelmesinin hemen ardından bir taraftan 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin etkilediği 11 il bölgesindeki çalışmalarını yerinde aralıksız devam ettirirken diğer taraftan da olası İstanbul depremiyle ilgili çalışmalara da yoğun mesai harcıyor.

“İmamoğlu ve 39 ilçe belediyesiyle görüştü”

İstanbul'un 39 ilçe ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü hatırlatan Özhaseki, bunun siyaset üstü bir mesele olduğunu yineleyerek “Ben her İstanbul'a geldiğimde yaptığım toplantıda belediyelere 'Burada beni AK Partili değil devletin bir Bakanı olarak görün, yeter ki hazırlık yapın, gelin ben size sonuna kadar destek vereceğim' diyorum. Bu işin siyaseti olmaz, sonu, hüsranı olur.” dedi.

Bakan Mehmet Özhaseki şöyle devam etti:

“Deprem gerçekliğinde yapılması gereken neyse, doğru adımları atmaya çalışıyoruz. Partili, partisiz bu süreci sürdürüyoruz. Çünkü deprem olduğunda hiç kimsenin ne partisine ne ırkına ne mezhebine ne de dinine bakıyor. Hepimizi alıp götürüyor. Çok da büyük bir acı oluşturuyor. Bize düşen bir an önce evlerimizi, konutlarımızı daha güvenli hale getirmek. Şehirlerimizi daha sağlıklı, daha güvenli hale getirmek ve depremin hasarından en az biçimde etkilenen şekilde, sağlıklı bir vaziyette çıkabilmek. Çabalarımız, gayretlerimiz hep bu yönde.”

“Meclis açılmadan da yasa teklifini meclis’e sunacağız”

İstanbul'la ilgili çalışmaları tamamladıklarını ifade eden Bakan Özhaseki, “İstanbul'da defalarca toplantı yaptık. Gerek büyükşehir gerek ilçe belediye başkanı arkadaşlarımızı toplantılara davet ettik. Onlar da bu toplantılara katıldı. Bizim açımızdan olay iyice açığa kavuştu. Haftaya kanun yapımıyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında toplanıp son halini vereceğiz ve Meclis açılmadan da yasa teklifini Meclis’e sunacağız.

Oradan çıkan sonuçla da hızlı bir biçimde İstanbul'umuzu inşallah daha güvenilir, daha yaşanabilir hale getireceğiz. Allah korusun. Deprem hiç olmaz inşallah, dileyelim öyle olur. Ama olduğunda da en az hasarla atlatmalıyız. Böyle bir çaba içerisindeyiz. Bunun da son aşamasına geldik. İnşallah bu işi de gerçekleştireceğiz.”