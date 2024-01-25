Bakan Özhaseki: Sizin yüzünüzdeki tebessüm dünyalara bedel

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinde, 6 Şubat depremlerinin yaşandığı bölgede düzenlenen moral etkinlikleriyle bir yandan çocuklar eğlenceli vakit geçirirken diğer yandan da atölye çalışmalarıyla çevre bilinci ve geri dönüşümün önemini eğlenerek öğrenmeleri sağlanıyor.

“BAKAN AMCAMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ”

20 Ocak’ta başlayan etkinliklerle tatilin keyfini çıkaran çocuklar, ilk duyduklarında oyun alanlarına gelmek için can attıklarını belirterek, “Sonunda buraya geldik. Uzun ayakla dolaştık, kukla yaptık, dans ettik. Etkinliklerin her hafta olmasını isteriz. Bizi çok mutlu ettiniz, geldiğiniz için teşekkür ederiz. Bizi çok eğlendirdiniz. Bakan amcamıza çok teşekkür ederiz, çok beğendik.” diye konuştu.

“BAKAN AMCANIZ SİZİ KUCAK DOLUSU ÖPÜYOR”

Etkinliklere katılan çocuklardan gelen sevgi ve teşekkür mesajlarını karşılıksız bırakmayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Sizin yüzünüzdeki tebessüm dünyalara bedel. Bakan amcanız sizi kucak dolusu öpüyor.” ifadelerini kullandı.

“HER ŞEY ÇOK GÜZEL”

Etkinliklerden en az çocukları kadar memnun olduklarını dile getiren anneler de, “Her şey çok güzel. Çocuklar için de bir değişiklik oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu.

ETKİNLİKLER, ŞUBAT’IN İLK HAFTASINA KADAR UZATILDI

20 Ocak Cumartesi günü Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde başlayan etkinlikler, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Dulkadiroğlu ilçesinde ve Gaziantep’in İslâhiye ilçesinde devam etti.

Bugün Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yapılacak etkinlikler, 26 Ocak Cuma günü Osmaniye Merkez’de, 27 Ocak Cumartesi günü Adana’nın Çukurova ilçesinde, 2 Şubat Cuma günü Elazığ’da, 3 Şubat Cumartesi günü Malatya’da ve 4 Şubat Pazar günü Adıyaman’da devam edecek.