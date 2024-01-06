Bakan Özhaseki: Fay hatlarının olduğu yerlere konut yapılamayacak

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde gerçekleştirilen Haber Global canlı yayınında Bakanlığın deprem bölgesinde sürdürdüğü çalışmalar ve kentsel dönüşüm projelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Mehmet Özhaseki, Ankara Temsilcisi Hasan Uylaş ve gazeteci Salih Nayman’ın sorularını cevapladı.

“2024 YILININ ORTALARINDA TESLİM EDECEĞİZ”

Bakan Mehmet Özhaseki, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde 850 bin konut, dükkan ve işyerinin zarar gördüğünü söyledi. Depremin hemen ardından Bakanlık olarak 307 bin kalıcı konutun yapımına başladıklarını kaydeden Bakan Özhaseki, en geç 2024 yılının ortalarına doğru teslim etmeyi planladıklarını ifade etti. Bakan Mehmet Özhaseki, ayrıca, “Yerinde Dönüşüm” için müracaat eden vatandaşların sayısının 255 bine ulaştığını açıkladı.

“İSLAHİYE'DE 5 BİN 694 KONUTUN YAPIMINA BAŞLADIK”

Bakanlık olarak depreme dirençli evler yapmak için çalıştıklarının altını çizen Bakan Özhaseki, “Birincisi, güvenli evler yapmaya çalışıyoruz. İkincisi, altyapısıyla, park bahçeleriyle, camisiyle, okuluyla, sosyal donatısıyla çevre düzenini mutlaka yapıyoruz. Tam bir yaşam alanı ortaya çıkıyoruz. İçinde oturanlar, evleri görenler hep teşekkür ediyorlar.” dedi. Gaziantep İslahiye'de 5 bin 694 konutun yapımına başladıklarını belirten Bakan Özhaseki, Gaziantep özelinde 25 bin 700 civarında konutun yapılacağını ve birçoğunu da yakın zamanda teslim edeceklerini söyledi.

“İSTANBUL’DA DURDUĞU YERDE YIKILAN BİNALAR VAR”

İstanbul’da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili de konuşan Bakan Özhaseki, “6 milyon civarında konut, 1,5 milyon civarında da dükkan var. Bunların 600 bini ilk etapta riski gözüküyor. Durduğu yerde yıkılan binalar var. Bir an önce yıkılıp boşaltılması gereken konutlar var. Bu yasa belki de en çok İstanbul için kullanılacak. İstanbul’u dönüştürmek için dört ayaklı bir projemiz var. Hızlı davrandığımızda, birkaç sene içerisinde İstanbul'u gelebilecek herhangi bir depreme karşı çok daha güvenli hale getirebiliriz diye düşünüyoruz. Yarısı Bizden kampanyasını başlattık. Kampanyayla en riskli ve yüzde 100 anlaşanlardan başlayarak 350-400 bin konutu dönüştürmeyi ve depreme daha güvenli hale getirmeyi hedefledik.” dedi.

“İSTANBUL’DA DÖNÜŞÜMÜ 4 YIL İÇİNDE TAMAMLARIZ”

Yeni dönemde 1 milyona yakın konutu İstanbul için hazırlamış olacaklarını anlatan Bakan Özhaseki, “Depreme hazırlık için yapacağımız ne kadar konut varsa hepsini belirleyeceğiz ve Meclis’e getireceğiz. En eski binaları taşıyarak İstanbul'u daha güvenli hale getirmeyi planlıyoruz. Bu yaz, inşaatlar başlar. Hızlı davranırsak bunların tamamını 4 sene içinde tamamlarız.” diye konuştu.

“MECLİSİMİZE GETİRECEĞİZ”

Önümüzdeki dönemde TBMM’ye gelecek Torba Yasa’ya eklenmesi planlanan bir maddeyi de açıklayan Bakan Mehmet Özhaseki, şöyle konuştu: “Dört kırmızı çizgimizi her fırsatta söylüyoruz. Özellikle fay kırıklarının olduğu yerde bir daha asla yapı yapılamaz. Hatta önümüzdeki günlerde cezai müeyyideler de gelecek. Fay hatlarının olduğu yerler haritalarda işlenmişse bunun üzerine bina yaptıran belediye başkanları görevden bile alınabilir. İzin verilmeyecek. Hazırlayacağız, Meclisimize getireceğiz. Orada uygun görülürse bu yasaları çıkaracağız.”

“ANAYASA MAHKEMESİ’NE GİDENLERE SORUYORUM; YASANIN NERESİNİ BEĞENMEDİNİZ?”

Kentsel Dönüşüm Yasası ile ilgili muhalefetten gelen eleştirilere de cevap veren Bakan Özhaseki, yasanın iptali ve yürürlüğün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapacağını söyleyen CHP’ye de sert tepki gösterdi. Bakan Özhaseki, “Anayasa Mahkemesi’ne gidenlere soruyorum; yasanın neresini beğenmediniz? Bu yasayı Meclise getirmeden önce AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti Grubuna bütün detayları anlattık. ‘İtirazınız varsa şimdi söyleyin. İlave edeceğiz varsa getirin ilave edelim, ortak akılla gidelim’ dedik. Ne yazık ki o gün hiç ses çıkarmadılar; ‘iyi olmuş, elinize sağlık’ diye teşekkür eden gitti. Şimdi Anayasa Mahkemesi’ne gidiyorlarmış. Hoş gelişler ola. Yapacak başka bir şey yok. Biz iş yapmak için çırpınıyoruz, onlar yaptırmamak için çırpınıyorlar.” ifadelerini kullandı.