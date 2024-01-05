Bakan Özhaseki Gaziantep'te yapılan deprem konutlarını inceledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Gaziantep’te Nizip Atıksu Arıtma Tesisi açılışının ardından Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'nde İl Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Toplantıda Gaziantep milletvekilleri, ilgili kurum yöneticileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu (STK) üyeleri ve vatandaşlar ile bir araya gelen Bakan Özhaseki, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gaziantep’te yaklaşık 25 bin konutun inşaatına aylar öncesinden başladıklarını belirten Bakan Özhaseki, “11 bini kesin kabul aşamasında. 10-15 gün içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı’mız ile bunların teslimatlarını yapacağız. Geriye kalanları da 3-5 ay içerisinde bitireceğiz. Köylerde de çelik evlere başlıyoruz. Eksik olan ilçelerimizin sayılarını tek tek belirlenip, yer tespitleri yapılıyor. Çelik karkas üzerine köy evlerimizin inşaatına başlıyoruz. Onlar da 6-8 ay içerisinde tamamıyla bitmiş olacak.” diye konuştu.

“2024 YILI İÇERİSİNDE HAK SAHİPLERİMİZİN TAMAMININ HAKKINI VERECEĞİZ”

Bakan Özhaseki, hasarın büyük olduğunu ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yıkılan ne kadar evimiz, dükkânımız, iş yerimiz varsa bunların hepsini gerek önümüzdeki 1 ay içerisinde yapacağımız teslimatla, gerekse 2024 yılı içerisinde bitecek olan tüm inşaatlarımızla hak sahiplerimizin tamamının hakkını vereceğiz. Şunun altını bir kere çizelim; büyük bir afetle karşı karşıya kaldık. Konuştuğumuz tüm yabancı misyon şefleri ‘bu hasarların yarısı veya dörtte biri bizde olsaydı altından kalkamazdık’ diye ifade ettiler. Biz şu anda 307 bin konut ve işyerinin yapımına başladık. Geriye kalanlar da ‘yerinde yaparım’ diye müracaat edenlerle tamamlanacak konutlar. Çok kısa süre içerisinde birçok şehrimizde hayat yeniden başlayacak. Ekonomik canlılık olacak, çocuklar cıvıl cıvıl sokaklarda koşacak. En son hak sahibi olan vatandaşımız, ‘Hakkımız devletimize helal olsun’ deyinceye kadar buralardan çıkmayacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın.”

BAKAN ÖZHASEKİ DEPREM KONUTLARINI İNCELEDİ

Bakan Mehmet Özhaseki, İl Koordinasyon Toplantısının ardından helikopter ile Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarını havadan inceledi. Helikopter ile yaptığı incelemenin ardından İslahiye’de yapılan kalıcı konutları da gezen Bakan Özhaseki, çalışmalarla ilgili bilgiler aldı, depremzedelerle sohbet etti.