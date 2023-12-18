'Yerinde Dönüşüm' projesine başvuru sayısı 250 bini aştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından deprem bölgesini hızla ayağa kaldırmak için hayata geçirilen ‘Yerinde Dönüşüm’ projesine başvurular 250 bini aştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘Yerinde Dönüşüm’ projesine başvuruların her geçen gün daha da arttığını belirtti. Vatandaşların bu ilgisinin ‘Yerinde Dönüşüm’ projesinin ne kadar yerinde ve doğru bir proje olduğunu gösterdiğini ifade eden Bakan Özhaseki, “Bugün itibarıyla ‘Yerinde Dönüşüm’ projemize; 210 bin konut, 40 bin iş yeri olmak üzere toplam 250 bin 170 başvuru aldık. Vatandaşlarımızın bu teveccühü, projemizin ne kadar doğru ve yerinde bir proje olduğunun net bir göstergesidir. Bu kapsamda ev ve iş yerlerini yerinde dönüştürmek isteyen, bizlere ve projemize güvenini gösteren, her daim omuz omuza olduğumuz tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.” değerlendirmesini yaptı.

“4 KIRMIZI ÇİZGİYİ TAVİZSİZ UYGULUYORUZ”

‘Yerinde Dönüşüm’ projesinde 4 kırmızı çizgiyi tavizsiz uyguladıklarını belirten Bakan Mehmet Özhaseki, “Fay hatları ve kırıklarının olduğu alanlarda, sıvılaşmanın olduğu yerlerde, dere yatakları ve zeminin uygun olmadığı bölgelerde yapılaşmaya asla müsaade etmiyoruz. Mühendislik ve yapım işlerinde sıfır tolerans gösteriyoruz.” dedi.

“BAKANLIĞIMIZIN DENETİMİNDE VE TOKİ GÜVENCESİNDE”

‘Yerinde Dönüşüm’ projesiyle inşaatına başlanılan yapıların her aşamasının Bakanlığın denetiminde ve TOKİ güvencesinde olduğunu belirten Bakan Özhaseki, “Zemin etütleri yapılmış yerlerde, ruhsattan meskene kadar her bir safhası ‘Bakanlığımızın Denetiminde ve TOKİ Güvencesi’nde olan ‘Yerinde Dönüşüm’ ile sağlam, güvenli ve hızlı dönüşümü el birliğiyle gerçekleştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.