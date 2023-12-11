Bakan Özhaseki: İstanbul'u çok rahat dönüştürürüz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TV100 Gündem Özel programında Başak Şengül, Pınar Işık Ardor ve Deniz Gürel'in sorularını cevapladı. Deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması, kentsel dönüşüm çalışmaları ve İstanbul’un depreme hazırlığı konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin deprem riski taşıyan ülkelerden biri olduğunu ve 500 civarında hareketli fay hatları bulunduğunu belirten Bakan Özhaseki, “Hiç kimse kendisini emin görüp rastgele binalar yapamaz. Bu ülke, deprem ülkesi. O zaman biz her ne yapıyorsak, şu gerçekliği bilerek hareket etmek durumundayız. Bütün bunları bilerek hareket etmezsek, daha çok dizimize vururuz. O yüzden kentsel dönüşüm yapmalıyız. Eğer bizler kentsel dönüşümü hakkıyla doğru bir şekilde yaparsak, emin bir vaziyette evlerimizde oturabiliriz.” diye konuştu.

“TEDBİRİMİZİ ÖNCEDEN ALIRSAK DİZİMİZE VURMAYIZ VE AĞLAMAYIZ”

Türkiye'de 30 milyon civarında konut, 7.5 milyon civarında da iş yeri bulunduğunu belirten Bakan Mehmet Özhaseki, bunların yüzde 20’ye yakınının risk taşıdığını ifade ederek, “Bunu kabullenmeliyiz ve ona göre hareket etmeliyiz. Yani bunu bilerek hareket edersek ve tedbirimizi önceden alırsak dizimize vurmayız ve ağlamayız. Ama bunu bilerek hareket etmezsek, görmemezlikten gelirsek, unutmak istersek, işte o zaman karşımıza bin türlü felaket gelir.” dedi.

“RANTSAL DEĞİL, KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPIN”

Riskli yapıların biran önce dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Özhaseki, “Kentsel dönüşüm yapmak lazım dediğimizde bir grup karşı çıkıyor. Çok basit bir şey öğrenmişler; ‘Kentsel dönüşüm değil, rantsal dönüşüm.’ TBMM Plan Bütçe Komisyonunda o arkadaşlara; ‘Allah'ınızı seviyorsanız rantsal dönüşüm yapmayın, kentsel dönüşüm yapın. Rantsal dönüşüm diyerek kaçmayın. Bu sorumluluktan kaçmak sizi kurtarmaz’ dedim.” ifadelerini kullandı.

“ANTAKYA’DA MANİ OLDULAR, DÖNÜŞÜM İSTEMEDİLER”

Bakan Özhaseki, 2016 yılında Hatay Antakya’da vatandaşlarla görüştüğünü ve kentsel dönüşümün istenmediğini hatırlatarak, “Tek tek dinledim. İkna etmeye çalıştım. Ama protestocular galip geldi. Kahramanmaraş depreminde ilk baktığım yerlerden birisi orasıydı. Tamamıyla yerle yeksan olmuş. O konuştuğum insanlardan kimse yok. Mani olmasalardı, 5 sene içerisinde tamamının evi yapılmıştı. Yani bu işe mani olmak büyük bir vebal.” şeklinde konuştu.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI, TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN ORTAK AKLI”

Kentsel Dönüşüm Yasası çıkmadan önce İstanbul'da parti ayrımı yapmaksızın bütün ilçe belediyelerinin davet edildiği bir toplantı yaptıklarını hatırlatan Bakan Özhaseki, “Tek tek anlattık ve bu konular üzerine istişareler ettik. Hiç kimsenin itirazı yoktu. Sonra ‘Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası’nı topladık. Buraya da onlarca akademisyen, STK geldi. Günlerce çalıştılar, emek verdiler. Yasa taslağı son hali almadan TBMM’de, önce Cumhur İttifakı'na sonra da CHP'nin de İYİ Parti'nin de bulunduğu milletvekillerine de sunum yaptık. Nihayetinde bu, Bakanlığın kendi uzmanlarıyla çalıştığı ama bilim adamlarına, belediyelere, herkese danıştığı bir taslak. Bu ortaya koymuş olduğumuz taslak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak aklı. Yani şimdiki gibi çok büyük bir muhalefet olmadı. Herkes biliyor ki bu doğru bir şey. Hakikaten düşünceyi bir tarafa atıyorlar. Bilimin gerçekliğini bir kenara koyuyorlar sonra o kendi penceresinden muhalefet edecek ya, bir kötülük yapacak ya. Oradan saldırmaya başlıyor.” ifadelerini kullandı.

“O İŞ İMAMOĞLU’NUN İŞİ DEĞİL, KENDİ İÇ İŞİMİZDİR”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile ilgili açıklamalarının da sorulması üzerine Bakan Özhaseki, “Arkadaşı bilgilendirirken yanlış bilgilendirdiler sanırım. Çünkü Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, bizim Bakanlığın iç işi, İmamoğlu'nun işi değil. Ahmet'in Mehmet'in işi değil. Kendi Bakanlığımızda nasıl çalışacağımıza müsaade ederseniz biz karar verelim. O bizim kendi bakanlığımızın iç bünyesindeki teşkilat şemamız.” diye konuştu.

“12 YILDIR KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPILIYOR, KİMİN EVİ ELİNDEN ALINMIŞ?”

Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamındaki rezerv alan tartışmalarına ilişkin, "Devlet evlere el mi koyacak?" sorusuna, Bakan Özhaseki, “Böyle şey olabilir mi? İnsanlar iktidara niye gelirler? Vatandaşa hizmet için. Vatandaşa zulmeden bir iktidar Türkiye'de yaşayabilir mi? Mümkün değil. Şimdiye kadar 12 yıldır kentsel dönüşüm yasası uygulanıyor. Kimin evi elinden alınmış ki? Kim sokağa atılmış ki? Kime zulmedilmiş ki? Şimdiye kadar böyle bir şey olmuş mu? Hayır.” diye cevap verdi.

“İSTANBUL’U ÇOK RAHAT DÖNÜŞTÜRÜRÜZ”

İstanbul’da yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili de konuşan Bakan Mehmet Özhaseki, “İstanbul hepimizin göz bebeği. Herkes buraya ekonomik olarak bağlı. Turizmin, ticaretin, finansın merkezi ve burada olabilecek bir deprem, tüm Türkiye için çok kötü sonuçları olabilecek bir depremdir. Her tarafı birden etkiler. İstanbul'da 6 milyon konut, 1,5 milyon kadar da iş yeri var. Bunun yaklaşık 600 bini riskli gözüküyor. 600 binin bir an önce dönüşmesi lazım. Ümitsiz olmaya gerek yok. Biz bunu çok rahat yaparız. Ve bu konuda da kendimize göre bir yol haritamız var. 20’ye yakın rezerv alan yerler var. Bu yerlerin bir kısmında plan çalışması bile yaptık. Bu rezerv alanlarda biz konut üreteceğiz.” ifadelerini kullandı.

“REZERV ALANLAR OLUŞTURUYORUZ”

Vatandaşın evinin olduğu yerden farklı yerde ev verileceği yönündeki tartışmalara da cevap veren Bakan Özhaseki, “Efendim, insanların Kadıköy'deki evini yıkacaksınız, Sultanbeyli’den vereceksiniz. Fesuphanallah. Kimsenin aklına gelmeyecek, düşüncesinden bile geçmeyen, garip garip şeyler. İnsanların evini yıktıktan sonra olduğu yerden vermeye çalışacağız. Birinci amacımız bu; en yakın yerlerde rezerv alanlar oluşturmak. Buralarda daha çok hazine arazilerine bakıyoruz mülkiyet parası vermeyelim diye. Hepsine bakıp orada rezerv alan olarak kullanmak istiyoruz. Herkese en yakınında bir yerde ev vermek suretiyle çözmeye çalışıyoruz.” açıklamasını yaptı.

‘BİZİM MAHALLE’LER GELİYOR

İstanbul’da yapılacak çalışmaların detaylarını da paylaşan Bakan Özhaseki, “Bu rezerv alanlarda herkesin ‘Evet, ben burada oturabilirim’ diyeceği yerler yapacağız. Meydanı olan, o meydanda kendine has sosyal etkinlikleri olan dükkanların olduğu, ara sokakların açıldığı, en fazla 5 katlı komşuluk ilişkilerinin çok rahat sürdürülebildiği kentler olacak. Arkadaşlarımız bunlara ‘Bizim Mahalle’ adını verdi.” diye konuştu.

“YARISI BİZDEN KAMPANYASI GÜNCEL HALİNİ 10 GÜN İÇİNDE AÇIKLAYACAĞIZ”

Marmara Bölgesinde beklenen depreme ilişkin de konuşan Bakan Mehmet Özhaseki, ‘Yarısı Bizden’ kampanyasını da güncelleyeceklerini ve yaklaşık 10 gün içerisinde detaylarını açıklayacaklarını söyledi. Bakan Özhaseki, “Nasıl, ne kadar yardım edeceğimizi, rakamsal olarak da millete ne vereceğimizi belirleyeceğiz. Bu işin şartlarını, usullerini, müracaatın nasıl olacağını, işin nasıl yürüyeceğini tek tek sıralayacağız.” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’Yİ DEPREMLERE DAYANIKLI HALE GETİRECEĞİZ”

Deprem bölgesinin yeniden ihya ve inşa çalışmalarının da aralıksız sürdüğünü belirten Bakan Mehmet Özhaseki, “Şu anda hazır 46 bin konut var, teslim edeceğiz. 200 bin konutun yapımına başladık, bitmek üzere. Ayrıca 50 köy evimizi de çelikten yapıyoruz. İnşaatları başlayan evler bir sene içerisinde teslim edilecek.” dedi. Bakan Özhaseki, birkaç sene içerisinde Türkiye'yi daha emin ve sağlıklı hale getireceklerini ifade ederek, “İnşallah düşündüğümüzü yapabilirsek çok kısa süre içerisinde Türkiye'yi depremlere dayanıklı hale getirebiliriz.” diye konuştu.