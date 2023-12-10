Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde şehirlerimizi beraber inşa ediyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirleri hızla ayağa kaldırmak için çalışmalarını ve desteklerini sürdürüyor. Bakanlık, hem rezerv alanlarda hem de yerinde dönüşüm sahalarında verdiği destek ile vatandaşların yaralarını sarıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremde hasar gören evini ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi ile yeniden yapmaya başlayan Gaziantepli Ekrem Şahin’in hikayesine yer verdi. Bakan Özhaseki, “Ekrem Şahin kardeşim, mahallesinden ayrılmak istemedi. ‘Yerinde Dönüşüm’ projemize başvurdu, hibe ve kredi desteği alıp evini yerinde yapmaya başladı. Ekrem kardeşim evinin kaba inşaatını bitirmek üzere. Kısa sürede tamamlayarak akrabalarıyla, komşularıyla bir arada yaşamaya devam edecek. Deprem bölgesinde el ele verdik, şehirlerimizi birlikte inşa ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

ŞAHİN: İNSANLARI MAHALLESİNDEN AYIRMADAN EV YAPMALARI ÇOK GÜZEL BİR ŞEY

Bakan Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabında ayrıca Gaziantepli Ekrem Şahin’in videosuna da yer verdi. Evini büyüdüğü mahallesinde aynı yerinde yeniden yapan Ekrem Şahin, ‘Yerinde Dönüşüm’ projesini başlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na teşekkür etti. İnsanların mahallesinden ayrılmadan ev yapmasının çok güzel olduğunu belirterek projeden memnuniyetini dile getiren Ekrem Şahin, “6 Şubat depremleri çok sıkıntılı bir dönemdi. Herkes bir şeyler kaybetti. Böylesi projelerle hem insanlara moral motivasyon, hem de geleceğe dönük ‘nerede kalırım’ korkusu olmadan, mahallesinden ayırmadan bir ev yapmaları çok güzel bir şey. Biz burada doğduk büyüdük. Akrabam olsun, çevrem olsun hepsi burada. ‘Yerinde Dönüşüm’ projesini öğrendik, başvuru yaptık, kabul oldu. Biz de ‘Yerinde Dönüşüm’ projesiyle evimizin yıkıldığı yerde yapımına başladık. En kısa sürede inşallah eve geçip oturulacak. En güzeli bu.” diye konuştu.