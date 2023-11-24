Bakan Özhaseki: Boşa geçirecek bir saniyemiz yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta, Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen özel koordinasyon toplantısına katıldı, ardından ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi tanıtım tırını ziyaret etti. Bakan Özhaseki, daha sonra Azerbaycan Mahallesi’nde yer alan TOKİ deprem konutları ve Emlak Konut inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Bakan Mehmet Özhaseki, Azerbaycan Mahallesindeki TOKİ inşaat alanında gerçekleştirdiği inceleme gezisinin ardından yaptığı açıklamada, bölgenin hızla ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Tarihteki en büyük felaketin yaralarını hep birlikte sarmak için çalıştıklarını belirten Bakan Özhaseki, “Bugün depremin merkez üssündeyiz. Kahramanmaraş’ın merkezindeyiz. Bir taraftan yapılan faaliyetleri yerinde görmek, yeni yapacağımız işleri bir kez daha gözden geçirmek amacıyla gerek bakanımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızla toplantılar yaptık.” dedi.

“BOŞA GEÇİRECEK BİR SANİYEMİZ YOK”

Deprem bölgesinin ayağa kaldırılması için devlet ve hükümet olarak büyük fedakarlıklar yaptıklarını ifade eden Bakan Özhaseki, “Bin yıllık Anadolu medeniyetimizde karşımıza gelebilecek en büyük felaketle karşılaştık. Böyle bir durumda hep birlikte yaraları sarmaya çalışıyoruz. Nefes nefese çalışıyoruz. Adeta zamana karşı yarışıyoruz, boşa geçirecek bir saniyemiz bile yok. Bu anlamda hükümet olarak büyük fedakârlıklar yapıyoruz. Hiçbir şekilde ekonomiyi veya finans meselesini gündeme getirmeden, neler yapabileceğimizi projelendirip, sonra da onay alarak önümüze bakıp devam ediyoruz.” diye konuştu.

“ŞEHİRLERİMİZDE SOSYAL HAYATI CANLANDIRACAĞIZ”

Şu ana kadar 245 bin vatandaşın ‘Yerinde Dönüşüm’ için müracaat ettiğini söyleyen Bakan Özhaseki, “Bir taraftan da köylerimizde hasarları giderebilmek, vatandaşımızın evlerini yapabilmek amacıyla yeni bir proje daha geliştirdik. 100 bin tane çelikten köy evi yapacak şekilde programlama yaptık. Bunlarda ihalelere çıktık, devam ediyoruz. Bir taraftan da şehirlerimizde sosyal hayatı canlandırabilmek, buradan giden vatandaşlarımızın geri dönüşünü sağlamak için yeni projeler de yapıyoruz. İstiyoruz ki özellikle şehir merkezleri bir an önce ayağa kalksın.” şeklinde konuştu.

“FAY HATLARININ GEÇTİĞİ YERİ 100 METRE BOŞ BIRAKIYORUZ”

Kahramanmaraş'ta bir meydan oluşturmak ve çevresindeki ana caddeleri bir an önce ayağa kaldırabilmek adına yapılan toplantılarda önemli kararlar aldıklarını söyleyen Bakan Özhaseki, “Azerbaycan Mahallesi için Azerbaycanlı kardeşlerimiz burada yaklaşık 1000 konut yapacak. Yalnız, burada toplamda 2 bin 100 kadar dükkân ve iş yeri var. Burada da inşaata başlayacağız. Bölgeden zaten bir fay kırığı geçiyor. Bilim adamlarımız, 65 metre dese de biz ihtiyaten o fay hattının geçtiği yeri 100 metre kadar boş bırakıyoruz. Onun etrafında da güvenli bir şekilde inşaatların yapılabilmesi için kazık çakılması gerekiyordu. Neredeyse 1-1,5 aydır da bu çalışmalarımız burada sürüyor. Bu kazıkların çakılabilmesi adına yaptığımız ihalenin bedeli de 40 milyon dolara yakın. Onlar bittiğinde zemin artı 2 ve 3 katlı güzel bir proje çıktı. Şehrin belki de estetik olarak çok etkileneceği, belki de onlarca yıl herkesin övünerek gösterebileceği bir silüette, buradaki binalarda projeleri hazırladık. İnşallah kısa süre içerisinde temeller atılır ve bunlar da yükselir.” dedi.

“HİÇBİR GAYRETTEN VE FEDAKÂRLIKTAN KAÇINMIYORUZ”

Hükümet olarak birinci gündem maddelerinin, deprem bölgesindeki hasarların giderilmesi ve yaraların sarılması olduğunun altını çizen Bakan Mehmet Özhaseki, “Vatandaşlarımızın bir an önce güvenli konutlarına kavuşmaları ve onların duasını almak amacımızdır. Bu konuda da hiçbir gayretten ve fedakârlıktan emin olun kaçınmadan devam ediyoruz. Kahramanmaraş’ımızdan ayrılmış olan vatandaşlarımız da inşallah en kısa süre içerisinde dönerler, şehir normal eski o canlı haline kavuşur.” açıklamalarını yaptı.

“ŞEHİRDE, BİR ANDA İKLİM DEĞİŞECEK”

Bakan Mehmet Özhaseki, Azerbaycan Mahallesi incelemesinin ardından Emlak Konut inşaat sahasını ziyaret etti. Bakan Özhaseki, buradaki programın akabinde İl Geneli Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş’ta ağır hasarlıların yıkılmasıyla birlikte şehrin merkezinde 10 bin ticaret ve konuta başlama kararı aldıklarını söyledi. Bunların bir kısmının ihalesini yaptıklarını kaydeden Bakan Özhaseki, “Eğer biz bunları yaparsak bir taraftan şehrin içerisinde, ana cadde üzerlerinde biranda iklim değişecektir. Orada çok güzel, mimari bir tarz ortaya çıkacaktır. Bu daha sonra yapılacak konutlara da örnek teşkil edecektir” dedi.