Bakan Özhaseki: 2 bin 802 çevre projesine 4,5 milyar TL destek verdik

Belediye atıklarının yönetimine ilişkin olarak gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda düzenli depolama sahalarının sayısında da önemli bir artış sağlandığını belirten Bakan Özhaseki, “1994 yılında 2 olan düzenli depolama sahası sayısı, bugün itibarıyla 93’e yükseldi. Bu tesisler ile 1241 belediyeye düzenli depolama hizmeti veriliyor.” dedi. 2023 yılında 2 bin 802 çevre projesine 4,5 milyar TL destek sağladıklarını belirten Bakan Mehmet Özhaseki, “Daha temiz, yaşanabilir ve yeşil bir çevre için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.