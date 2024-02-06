Bakan Özhaseki açıkladı! Deprem konutları ne zaman teslim edilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, canlı yayında deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özhaseki'nin açıklamaları şu şekilde;

Öncelikle deprem vesilesiyle hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Deprem felaketi 9 saat arayla 2 kez olunca hasarı daha da büyüttü. 850 bin bağımsız birim yıkıldı. En çok hasarı Hatay aldı. Antakya bu hasarlar içerisinde en önde gelen. Antakya'nın yüzde 85'i yıkılmış vaziyette. Acı çok büyük. Arkasından Defne, Kırıkhan, Samandağ sırayla geliyor.

Hatay'da neredeyse 100 bine yakın inşaatlar başladı, devam ediyor. Vatandaşa kolaylık olsun diye proje geliştirdik. Vatandaş diyor ki siz beni destekleyin ben evimi yaparım. Onlara da aynı şekilde 1.5 milyon liralık destek paketi açıkladık.

Devlet olarak bizim tercihimiz orta hasarlıysa bu bina yorulmuştur. Sizi ağır hasarlı gibi görelim sizi de hak sahibi görelim diye ilan ettik. Biz Hatay'ın çevresinde rezerv konutlara başladık. Bulabildiğimiz sağlam zeminli yerlerde konuta başladık. Bir taraftan şehrin dışındaki rezerv alanlarda TOKİ konutlarını üretiyoruz.

Fay hattının geçtiği yeri boş bıraktık. Onun dışına yapmaya çalışıyoruz. En sert zeminleri buluncaya kadar çalışmaya devam ediyoruz. Bu çevrelerde zemin +4'ü geçen yapı olmayacak. Tarihi binaları Kültür ve Turizm Bakanlığımız inşaatlara başladı. Bakanlığımız devam ediyor.

"BİNALARIN HEPSİNİ KİMLİKLİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Sıradan TOKİ konutları yapmak isteseydik bitme aşamasına gelebilirdi. Dünyanın en önemli mimarlık bürolarını çağırdık. Hatay'ın kendine has bir kültürü var. Buranın kendine has özgün mimarisi var. Buradaki binaların hepsini kimlikli yapmaya çalışıyoruz.

750 bin kredi, 750 binini hibe ediyoruz. Bugün Kahramanmaraş'ta 9 bin konutun kurası çekildi. Şimdi ki evlerin standardı eskisinden çok yüksek. Köy evlerini çelikten yapmaya başladık. 9 şiddetinde deprem gelse bile yıkması mümkün değil.

Hatay'a gelecek herkes çevreyi görecek. Burayı sıradan TOKİ konutları gibi yapalım istemedik. Onların da hepsi sağlam. Hele ki bu depremi en iyi dereceyle geçtiler. Buranın kendine has mimarisini koruyabilmek adına emin olun 1 senedir mimarlarımız çalışıyor.

Artık bizim projelerimiz elimize geçti. Zemini biliyoruz ona uygun projeler hazırlandı. 1, 1.5 sene içerisinde bu manzarayı çıkarırız.

46 bin konutu teslim ediyoruz. Binlerce ev yapacaksınız bunu bir sene içerisinde çoğunu teslim edeceksiniz buna hala söz söylenecek. Dünya Bankası'ndan gelen geçen cuma büyükelçiler buradaydı. Depremin yüzde 25'i bizde olsaydı altından kalkamazdık hepsinin söylediği bu. 1,5-2 ay içerisinde 75 bin konutun kirasını çekmiş olacağız. TOKİ'den övünerek bahsediyoruz. Ortalama yıllık 60 bin civarında. Şimdi 300 bin inşaata birden başladık.

Tescilli eserler geleceğe taşınması gereken eserler. Onları yıkıp yeniden yapamazsınız. İzin çıktıktan sonra inşaatlara başlayabilirsiniz. Eğer böyle yapmazsanız tarihi eserleri korumamış olursunuz.

KAHRAMANMARAŞ TOKİ KONUTLARI

Bugün Kahramanmaraş'ta 9 bin 200 civarında konutun kirası çekildi. Bütün ilçelerimizde vardı konutları. Burası Dulkadiroğlu ilçesi.

Türkiye'de 3 tane fay hattı var. Van Gölü civarından başlıyor Marmara'ya kadar gidiyor. Bu hat milyonlarca yıldır aynı yerde kırılıyor. Akdeniz'e doğru inerken Hatay'a geliyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI

Kentsel dönüşüm yasası için her yerde çabalıyoruz. İstanbul için proje yapıyoruz. Eskiden vatandaşın 3'te 2'si gelin yapın dediğinde başlayabiliyorduk. Şimdi yüzde 50+1 tamam dediği zaman işe başlıyoruz. İstanbul'un dönüşümü için başlattık her şey için geçerli. Tek çare kentsel dönüşüm başka çare yok. Neredeyse 500 tane fay hattı var şu anda. Ege Bölgesi olduğu gibi deprem bölgesi.

İNŞAATLARDA SIFIR TOLERANS

Şu anda adalar açıklarında kırılması beklenen fay hattı var. 6 ve üzerindeki deprem yıkıcı deprem diye tarif ediliyor. Yüzeye yakın olduğunda hasar çok oluyor. Japonya'da açık denizlerde 30 km derinlikte meydana gelen depremin kıyıya vurma şiddetiyle evlerinizin altından geçen etki bir olmaz. Bundan sonra bütün yapılarımızı en küçük yapıyı bile zemini bilerek yapmak zorundayız. Zemin etütlerini iyi yapacağız. İnşaatımızı sıfır toleransla yapacağız.

4 ÇİZGİMİZ VAR

Bakanlık olarak dikkat edeceğimiz 4 çizgimiz var. Fay hatlarının üzerinde yapılaşma olmayacak. İkincisi dere yatakları. Suların geldiği yerlere herkes ev yapmış. Oralarda coşkulu bir su geliyor. Dere yataklarına asla ev yaptırmayacağız. Yakında ceza da geliyor. Üçüncüsü sıvılaşma olan yerler. Dere tarafı binalar arkaya doğru yatmış neden zeminde sıvılaşma var. Ya sert zeminleri bulacaksınız yoksa rastgele yaptığınız bir bina yıkılır. Mimarlık mühendislik hizmetlerinde sıfır tolerans.

307 BİN KONUTU ÖNÜMÜZDEKİ SENENİN ORTASINA KADAR DAĞITMIŞ OLURUZ

Adıyaman'da da biz aslında rezerv alanlarda binlerce konut yapmaya başladık. Burası Adıyaman'ın meydanı olarak diyebileceğimiz bir yer. Meydanı biz oluşturacağız. Buranın da kendine has özgün mimarisini uygulayacağız. 307 bin konutu önümüzdeki senenin ortasına kadar dağıtmış oluruz.

EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Ben belediye başkanlığına 94'te başladım. Şimdiye kadar inanmadığım hiçbir şeyi söylemedim. Şu anda AFAD bize diyor ki siz bize 390 bin tane ev yaparsanız hak sahiplerinin evlerini vermiş olursunuz diyor. 390 binin 200 bin tanesinin inşaatı hızla başladı. Bir aya 75 binin kurasını çekmiş oluruz. 307 bin konut peyderpey dağılacak. Gelecek senenin ortasına kadar bitmiş olur. Geriye 83 bin ev kalıyor. Evlerimizi gelecek senenin ortasına kadar teslim etmiş oluruz.

Evler yapılırken bir taraftan altyapısı devam ediyor. Gelecek senenin sonunda hayat inşallah bu şehirlerimiz normale dönmüş olur. Hatay'a tam 12 milyar liralık altyapı yatırımı yapıyoruz. 10 milyarını Kahramanmaraş için hazırlıyoruz.