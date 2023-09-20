Bakan Özhaseki ABD'de Türk iş insanlarıyla buluştu!

Birleşmiş Milletler’in 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın heyetinde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, New York şehrinde Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Bakan Mehmet Özhaseki, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, ASKON ABD Temsilcisi Ayhan Özmekik ve ABD’deki Türk iş insanlarıyla gerçekleştirdiği buluşmasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özhaseki, çevre dostu, yeşil üretimin önemini dile getirerek, Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerindeki Sıfır Atık Projesi’nin yalnızca bir geri kazanım olmaktan çıktığını ve uluslararası bir prestij meselesi haline geldiğini vurguladı, depreme hazırlık yönünde yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Türk İş insanlarının sorunlarını ve taleplerini de dinleyen Özhaseki, “Hem yurt içinde hem yurt dışında başarılı çalışmalara imza atan kardeşlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.