Bakan Özhaseki: "81 ilimizde sağlıksız yapı stokunu yeniliyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin deprem gerçeğini bildiklerinin altını çizerek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu vizyonla 81 ilimizde sağlıksız yapı stokunu yeniliyoruz. Bugüne kadar kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2 milyon 44 bin 964 bağımsız birimin yapımını tamamladık." ifadesini kullandı.

Özhaseki, yazılı açıklamasında, Türkiye'yi afetlere hazırlama ve şehirlerin sağlamlığını artırma hedefleri doğrultusunda yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Türkiye'deki dönüşümü eksiksiz gerçekleştirmek, yapı stokunu yenilemek ve dönüştürülmeyen bina bırakmamak için çalışıldığını vurgulayan Özhaseki, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizin deprem gerçeğini biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu vizyonla 81 ilimizde sağlıksız yapı stokunu yeniliyoruz. Bugüne kadar kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2 milyon 44 bin 964 bağımsız birimin yapımını tamamladık. Şehirlerimizin tamamını deprem başta olmak üzere afetlere karşı hazırlayana kadar kentsel dönüşüm çalışmalarımıza devam edeceğiz."

1 milyon 918 bin 855 bağımsız birim kentsel dönüşüm kapsamına alındı

Özhaseki'nin açıklamasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde 16 Mayıs 2012'de yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan kentsel dönüşüme yönelik veriler de paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'yi afetlere hazırlama hedefi çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 81 ilde tespit edilen riskli yapılarda depremin yıkıcılığını minimum düzeye çekme hedefiyle kentsel dönüşüm sürecini devam ettiriyor.

Rezerv yapı alanları ve riskli yapı olarak toplam 1 milyon 918 bin 855 bağımsız birim kentsel dönüşüm kapsamına alındı, 977 bin 874 bağımsız birimin yıkımı gerçekleştirildi ve 2 milyon 44 bin 964 bağımsız birimin de yapımı tamamlandı.

Buna ilave olarak 68 bin 551 bağımsız birimin yapımına ve 220 bin 589 bağımsız birimin ise proje çalışmalarına devam ediliyor.

81 ilde 2 milyon konutun dönüşümü hedefleniyor

Türkiye'nin 59 ilinde ilan edilen riskli alanlar ve 65 ilde belirlenen rezerv yapı alanları ile 81 ilde tespit edilen riskli yapılar üzerinde kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor.

Kira yardımı, faiz desteği, kamulaştırma gideri, proje çalışmaları ve yapım faaliyetleri gibi kentsel dönüşüm uygulamalarına yönelik bugüne dek 39,8 milyar lira kaynak sağlandı ve bu tutarın güncel değeri 89,9 milyar lira olarak belirlendi.

Bugüne kadar 8 milyar 500 milyon lira tutarında kira desteği sağlandı. Zemin durumu açısından tehlike arz eden konutlar önceliğe alınarak, afetlere hazır hale getirilecek.

5 yıllık sürede her yıl 400 bin konut olmak üzere öncelikle 2 milyon konutun dönüşümü hedefleniyor.