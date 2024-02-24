Bakan Özhaseki: 5 yıl boyunca ne yaptınız?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de bir hayırsever tarafından yaptırılan Dr. Rasime Erkan Anaokulu ve Keriman Erkan İlkokulu’nun açılış töreninde konuştu. Burada yaptığı konuşmasında Kayserili hayırseverlere teşekkür eden Bakan Özhaseki, 21 okul yapan Melikgazi Belediyesi’ni de tebrik etti. Melikgazi Belediyesinin hizmet ve eser yapmak için çalıştığını belirten Bakan Mehmet Özhaseki, muhalefetin büyükşehir belediye başkanlarını eleştirdi.

“ALGI OPERASYONU İÇİN AJANSLARA PARA VERİP Mİ GEZDİN?”

Bakan Özhaseki, ”Melikgazi Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum 21 okul yapmış, dile kolay. ‘Koca koca milyonlarca nüfusu olan şehirlerin belediye başkanları şimdi seçim geldi, aradan beş sene geçti, ne yaptınız? Vatandaş soruyor; ‘Biz sana yetki verdik, mühür verdik. Sen de beş sene boyunca orada oturdun ne yaptın kardeşim, bizim derdimizde dertlendin mi? Güzel işler yaptın mı? O bütçeyi çarçur mu ettin?’ Algı operasyonları için ajanslara paraları verip ‘beni parlatın’ diye mi gezdin, yoksa hakikaten toplumun faydasına güzel işler yaptın mı?” şeklinde konuştu.

“MİLYONLARCA LİRA VERİYORLAR TROL ORDUSU TUTUYORLAR”

Muhalefetin belediye başkanlarının hizmet etmek yerine algı belediyeciliği yaptığını belirten Bakan Mehmet Özhaseki, “Ne yazık ki son dönemde yaşanan belediye başkanı anlayışının Türkiye’de yaygınlaştığını görmek üzücü. Gerçekten milyonlarca lira veriyorlar troller ordusu tutuyorlar, akşama kadar klavye kahramanları da hücum ediyorlar. Başında kim var oda belli oldu. Yerleri de belli oldu. Ne kadar acı bir şey. Bu millet size yetki veriyor, oy veriyor, kocaman bir bütçe veriyor, ‘hizmet edin’ diye. ‘İnsan odur ki bir eser bırakır eseri olmayanın yerinde yeller eser.’ Biz böyle inandık, böyle yıllarca hizmet ettik. 1994’ten beri böyle çalıştık. Arkadaşlarımız da şimdi bu geleneği devam ettiriyorlar.” diye konuştu.

“BU ÖRGÜTLERİN ARKASINDA TEK ÜLKE VAR”

Bakan Mehmet Özhaseki, Türkiye’nin, tarihte üstlendiği misyonu ve bulunduğu konumundan dolayı çok fazla karşıtlıklarla karşılaştığını belirterek, “Bizim istemeyenimiz çok fazla. Bir sürü örgüt ismi duyarsınız, PKK gibi, İŞİD gibi, FETÖ gibi, DHKP-C gibi. Bunlar sol sağ gibi gözükür ya. Emin olun arkadaşlar hepsinin arkasında tek ülke var. O okyanus ötesindeki ülke bunları besliyor, lojistik destek veriyor, Türkiye’yi bölün diyor, parçalayın diyor, zayıflatın diyor.” dedi. Buna karşın birlik olunmasının önemine değinen Bakan Özhaseki, “Memleket meselesinde, millet meselesinde, vatanın birliği, dirliği, bütünlüğü, ezan, bayrak ise hepimiz bir olmalıyız. Burada hiç tavizsiz devam etmeliyiz. Ufak tefek şu anda sıkıntılarımız var, problemlerimiz var ama bunları aşacak irade de var, güç de var, formül de var. Çok şükür yakın zamanda inşallah zaten bunlar hep yoluna girecek diye düşünüyorum.” İfadelerini kullandı.

OKYANUS ÖTESİNDEKİ ÜLKE VURGUSU

Son yıllarda yaşanan toplumsal hareketlere de dikkat çeken Bakan Özhaseki, “Masum gençlik hareketi gibi Gezi olayları üçüncü günden itibaren olay hükümet devirme operasyonları döndü. Örgütler ortaya çıktı. Çukur eylemleriyle paçavraları bayrak diye çekip ‘burada biz özyönetim ilan ettik’ diyen çapulcular çıktı. Ne demek bu, ayrı devlet ilan ediyoruzdur bunun manası. İhtilal denemeleri çıktı. Hukukçular ellerinde bildiri okuyarak hükümet devirme operasyonu yaptılar. Hepsinin arkasına bakıyorsunuz emin olun o baştaki okyanus ötesindeki ülke ve onun yardakçısı Avrupa’daki bize dost gibi gözüken ülkeler. Böyle olunca bizim çok çalışmamız lazım. Hep birlikte hareket etmemiz lazım. Ufak tefek ayrılıklara aldırış etmemek lazım.” diye konuştu.

EĞİTİMDE ZİRVE NOKTALARA ULAŞILDI

Türkiye’nin eğitimde önemli adımlar attığının altını çizen Bakan Özhaseki, “Bugün Türkiye bambaşka bir ortama doğru geliyor. Kendi iktidarımız döneminde eğitime çok önem verdik. 2003 yılında bütçe 10 milyar lira civarındayken, bu sene itibari ile 655 milyar lira. Herhalde ek bütçelerle 1 trilyon lirayı buldu. Yani eğitime ayrılan bütçe aslında bizim hükumetler döneminde en zirve noktalara kadar ulaştı. Geçen sene çocuklarımıza 197 milyon kitap dağıtıldı. Bir taraftan okullar bir taraftan da kütüphaneler açmaya devam ediyoruz.” dedi.

Bakan Mehmet Özhaseki ve beraberindeki protokol, hayırlı olsun dilekleriyle okulun açılışını gerçekleştirdi.