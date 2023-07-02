Bakan Özhaseki: 4 kırmızı çizgimiz var!

Bakan Özhaseki, Deprem Bölgesi Belediye Başkanları İstişare Toplantısı'na, depremden etkilenen il ve ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Bakanlık binasında, Bakan Özhaseki başkanlığında düzenlenen toplantıya bakan Yardımcıları, genel müdürler, il müdürleri, mimar ve mühendislerin yanı sıra Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’dan gelen şehir planlamacıları ve mimarlar da sunum yaparak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

"Anadolu topraklarında başımıza gelen en büyük felaket"

Toplantıda konuşan Bakan Özhaseki Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremleri, "Anadolu topraklarında başımıza gelen en büyük felaket" olarak tanımladı. Depremin ardından oluşan maddi hasarın boyutunun 100 milyar dolarlarla ifade edilebileceğinin altını çizen Özhaseki, "Çok şükür ilk andan, gece yarısından itibaren bütün bakan arkadaşlarımız ve milletvekillerimiz bölgede görevlendirildiler. Kamu kuruluşlarını temsil eden görevli arkadaşlarımız da vardı. Belediye başkanlarımız da vazife şuuruyla o bölgeye koştu. Acıların üstesinden hep birlikte geldik" ifadelerini kullandı.

"Deprem, siyaset üstü bir konudur"

Depremin siyaset üstü bir konu olduğunu ve ortak akılla hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Özhaseki, "Siyaseti bir kenara bırakalım, zamanı geldiğinde yaparız. Şehirlerimizi yeniden inşa ediyoruz, bu aşamada herkes doğru bildiğini ve vicdanen hissettiklerini söylesin, siyaset biraz kenarda kalsın. Bizler rezerv alanlar oluşturmaya çalıştık. Özel mülkiyete konu olmayan araziler üzerinde, zemin artı 3 ile 4 katı geçmeyecek evler yapmaya devam ettik. İnsanlarımızın duygu ve düşüncelerini de bu noktada dinlemek zorundayız. Onlar diyor ki, ‘Biz burada doğduk ve büyüdük, şehirler ayağa kalkmalı.’ Biz de bu yüzden şehir merkezinde hayatı canlandırmak, iç dinamikleri harekete geçirmek, istihdamı canlandırmak zorundayız. Yapı yasağı gelmemişse buralarda yerinde dönüşüm başlatmak istiyoruz. Tatil zamanı geldiniz, teşekkür ederiz. Ortada hepimizin acısı olan bir konu var. Aslında, bu yüzden tatil yapılacak zaman değil” şeklinde konuştu.

"Yeni tedbirlerle yola devam edeceğiz"

Yeni yönetmeliğe uygun olarak inşa edilen binaların depremi en az hasarla atlattığını hatırlatan Bakan Özhaseki, “Bu depremde gördük ki, yönetmeliğe uygun binalarda hasar neredeyse yok. Zemin etüdüne dikkat edilmiş, statiği yapılmıştı. Mühendislik yapım hatası olmadıysa emin olun hiçbir şey olmadı bu yapılara. Bizim bundan sonra da yeni birtakım tedbirlerle, sıfır tolerans ile yolumuza devam etmemiz lazım. Pilotlardan örnek verelim. Bir kez olsun; ‘Boş verelim o komutu, o düğmeye basmayalım’ diyeni duymadım. Selamete ulaşmak için bizler de komutlara uymak zorundayız. 10 katlı, 20 katlı binalarda canlar yok mu arkadaşlar? Nasıl oluyor da bazen belediyeler olarak göz yumuyoruz, müteahhitlerimizin para hırsına göz yumuyoruz veya zemin etütlerine dikkat etmeyebiliyoruz? Bundan sonra böyle bir hatanın olmaması lazım. Yoksa olacak depremlerde yine ağlarız” vurgusunu yaptı.

"4 tane kırmızı çizgimiz var"

Türkiye’nin, deprem bölgesinde olduğu bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Özhaseki, "Bundan sonra eğer uygunsa, yapı yasağı gelmemişse oralarda yerinde dönüşüm başlatmak istiyoruz. Bizim 4 tane kırmızı çizgimiz var. Birincisi, bundan sonra her ne olursa olsun, belki ceza kanunlarına da girecek, yasa olarak da gelecek, fay hatları üzerinde yapılaşma olmayacak. Şehrin en kıymetli yeri olabilir, eşraftan birisinin mülkiyeti söz konusu olabilir, her ne olursa olsun, o fay hatları ve kırıkları üzerinde yapılaşmaya yasak başlıyor. İkincisi, sıvılaşma olan alanlarda da yapılaşma bir daha olmayacak. Üçüncüsü, dere yataklarında, zeminin müsait olmadığı yerlerde yapı yasağı gelecek. Dördüncüsü de özellikle mühendislik ve yapım işlerinde sıfır toleransa geçeceğiz." dedi.

İmar planları, belediye başkanlarıyla paylaşıldı

Toplantıda, mimarlar tarafından, depremden etkilenen illerdeki kent meydanlarının yeniden inşası için hazırlanan imar planları paylaşıldı. Mimarlar, belirli bölgelerdeki zemin etüdü çalışmalarının güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

Programda, deprem bölgesinde yapılan çalışmaların yer aldığı video da gösterildi.

Toplantıya bakan yardımcıları, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen il ve ilçelerin belediye başkanları katıldı.