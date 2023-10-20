Bakan Özhaseki: Kahramanmaraş'ta 146 bin 918 bağımsız bölüm yapıyoruz

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgenin inşa ve ihyası için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmalar hızla sürüyor. Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta da bölgenin tarihî ve kültürel dokusu korunarak yeni afet konutları, köy evleri ve iş yerleri inşa ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Kahramanmaraş’ta yapılacak afet konutu, köy evi, depo-ahır ve iş yerlerinin sayısına ilişkin bilgi verdi. Bakan Özhaseki Kahramanmaraş’ta, 82 bin 104 afet konutu, 30 bin 310 köy evi, 34 bin 504 depo-ahır ve iş yeri olmak üzere toplam 146 bin 918 bağımsız bölüm yaptıklarını bildirdi.

“39 BİN 121 AFET KONUTU VE KÖY EVİMİZİN YAPIMINDA SONA YAKLAŞTIK”

Bakan Özhaseki yaptığı paylaşımda, depremin ardından hızla başladıkları inşa ve ihya çalışmalarında 39 bin 121 afet konutu ve köy evinin yapımında sona yaklaştıklarını dile getirdi. Bakan Özhaseki ayrıca Kahramanmaraş'ı, tarihî ve kültürel dokusunu koruyarak ayağa kaldırdıklarını da belirtti.

“YERİNDE DÖNÜŞÜM BAŞVURULARI VE ÇALIŞMALARIMIZ YOĞUN BİR ŞEKİLDE SÜRÜYOR”

Resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Yerinde Dönüşüm” projesine Kahramanmaraş’ta başvuranların sayısına ilişkin de bilgi veren Bakan Mehmet Özhaseki, "Yerinde Dönüşüm projemize de Kahramanmaraş'ta şu ana kadar 40 bin 665 başvuru yapıldı, başvurular ve çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor.” dedi. Bakan Özhaseki, sağlam ve güvenli yapılarla, iklim dostu, Sıfır Atık uyumlu, yeşil bir Kahramanmaraş inşa ettiklerini de dile getirdi.

Bakan Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş’ta depremzede vatandaşlar için yapılan sağlam ve güvenli evleri gösteren bir video da paylaştı.