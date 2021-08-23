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Bakan Özer'den sel bölgesi için yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış bulunuyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret etti. Bakan Özer, sel bölgesindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Özer, "Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış bulunuyoruz." dedi.

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