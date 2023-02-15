Bakan Özer duyurdu: 10 ilde taşımalı eğitim başlayacak!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya’daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

71 ilde 20 Şubat tarihi ile eğitim-öğretim başlayacak, 10 ildeki eğitim planlaması ve hangi ilçelerde, bölgelerde okullarımızı açacağımızla ilgili tüm çalışmayı hafta sonu itibarıyla tamamlayacağız.

10 ilde kalan öğrencilerimizi ücretsiz olarak okula götüreceğiz. Sıcak yemeklerini vereceğiz ve tekrar taşımasını sağlayacağız.

10 ildeki eğitim planlaması ve hangi ilçelerde, bölgelerde okullarımızı açacağımızla ilgili tüm çalışmayı hafta sonu itibarıyla tamamlayacağız.